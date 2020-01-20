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20 января 2020, 17:54

В феврале в Россию привезут Audi Q5 ABT Edition

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Фото: Audi
Компания Audi анонсировала в России новую лимитированную серию кроссовера Audi Q5 под названием ABT Edition. Автомобиль будет отличаться спортивным обвесом от ателье ABT Sportsline, легкосплавными дисками особого дизайна и иными патрубками выпускной системы.
В феврале в Россию привезут Audi Q5 ABT Edition

Фото: Audi

В феврале в Россию привезут Audi Q5 ABT Edition

Фото: Audi

В феврале в Россию привезут Audi Q5 ABT Edition

Фото: Audi

В феврале в Россию привезут Audi Q5 ABT Edition

Фото: Audi

В феврале в Россию привезут Audi Q5 ABT Edition

Фото: Audi

В феврале в Россию привезут Audi Q5 ABT Edition
В феврале в Россию привезут Audi Q5 ABT Edition
В феврале в Россию привезут Audi Q5 ABT Edition
В феврале в Россию привезут Audi Q5 ABT Edition
В феврале в Россию привезут Audi Q5 ABT Edition
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Первые автомобили эксклюзивной серии Audi Q5 ABT Edition появятся у дилеров в феврале. Точная квота для России, равно как и цена кроссовера пока не сообщаются. Новая версия будет основана на комплектации Premium. Ее отличительными особенностями станут особые передний и задний бамперы, накладки на пороги и спойлер на крыше (пакет S line), 5-лучевые легкосплавные диски и пара круглых сдвоенных патрубков выпуска. Окраска «металлик» включена в базовую стоимость.

Покупателям лимитированной серии предложат расширенный список дополнительного оборудования. Под капотом Audi Q5 ABT Edition работает бензиновый битурбо двигатель 2.0 TFSI мощностью 249 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом равным 370 Нм, который достигается в диапазоне от 1 600 до 4 500 оборотов в минуту. Двигатель сочетается с коробкой S tronic и системой полного привода quattro. Разгон с места до «сотни» занимает 6,3 секунды. Максимальная скорость – 237 км/ч. «Обычный» Audi Q5 45 TFSI в исполнении Premium стоит сейчас минимум 3 080 000 рублей.
 
В середине 2020 года Audi порадует своих поклонников рестайлинговым кроссовером Q5 второго поколения, а его «заряженная» модификация SQ5 появится в третьем квартале. Первые тестовые образцы фотошпионы запечатлели на дорожных испытаниях весной 2019 года, но официально новинки пока не представлены. Ожидается, что кроссоверы получат минимальные изменения по сравнению с автомобилями текущего поколения. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q5
Цитата:| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Дмитрий
У Audi Q5 будет пневмоподвеска
Воу, воу, воу, Ауди, что вы делаете? Отличная новость!
AlekseiE
На проспекте Славы иномарка врезалась в остановку и насмерть сбила двух человек
Верно, в наше время, сразу необходимо проверять наличие записи на видеорегистраторе. Не раз самому помогало.
Лихач
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В феврале в Россию привезут Audi Q5 ABT Edition
{{material_126569}}Первые автомобили эксклюзивной серии Audi Q5 ABT Edition появятся у дилеров в феврале. Точная квота для России, равно как и цена кроссовера пока не сообщаются. Новая версия будет основана на комплектации Premium. Ее отличительными особенностями станут особые передний и задний бамперы, накладки на пороги и спойлер на крыше (пакет S line), 5-лучевые легкосплавные диски и пара круглых сдвоенных патрубков выпуска. Окраска «металлик» включена в базовую стоимость.Покупателям лимитированной серии предложат расширенный список дополнительного оборудования. Под капотом Audi Q5 ABT Edition работает бензиновый битурбо двигатель 2.0 TFSI мощностью 249 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом равным 370 Нм, который достигается в диапазоне от 1 600 до 4 500 оборотов в минуту. Двигатель сочетается с коробкой S tronic и системой полного привода quattro. Разгон с места до «сотни» занимает 6,3 секунды. Максимальная скорость – 237 км/ч. «Обычный» Audi Q5 45 TFSI в исполнении Premium стоит сейчас минимум 3 080 000 рублей. В середине 2020 года Audi порадует своих поклонников рестайлинговым кроссовером Q5 второго поколения, а его «заряженная» модификация SQ5 появится в третьем квартале. Первые тестовые образцы фотошпионы запечатлели на дорожных испытаниях весной 2019 года, но официально новинки пока не представлены. Ожидается, что кроссоверы получат минимальные изменения по сравнению с автомобилями текущего поколения. 
2020-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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