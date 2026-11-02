Финал премии Автомобиль года в Европе удивил даже экспертов: нет ни Mercedes, ни Porsche, ни Toyota

2 ноября 2026, 11:19
Жюри COTY-2027 полностью очистило финал от машин из Китая: кто поборется за титул лучшего в Европе?
Жюри COTY-2027 полностью очистило финал от машин из Китая: кто поборется за титул лучшего в Европе?
За 63 года премии «Автомобиль года в Европе» финал впервые оказался полностью электрическим. Семь моделей поборются за титул COTY-2027. Организаторы связывают состав списка с популярностью электрокаров и компактных машин.
Семь моделей претендуют на титул COTY-2027. BMW iX3 и Cupra Raval вошли в список финалистов. В него также попал Volkswagen ID.Polo, как и Hyundai Ioniq 3. Kia EV2 составит им компанию. Среди финалистов также Renault Twingo, а список замыкает Volvo EX60. Все семь автомобилей полностью электрические: среди финалистов нет моделей с бензиновыми или дизельными двигателями, обычных и подключаемых гибридов. Организация The Car of the Year назвала состав финала «полностью электрическим».
Впервые за 63 года существования европейской премии в финале нет автомобилей с ДВС. Семь финалистов выбрали из 38 предварительно заявленных моделей; теперь жюри перешло ко второй стадии голосования. В финал не прошли Mercedes-Benz и Toyota. Porsche также не вошла в список кандидатов. Победителем предыдущего конкурса стал Mercedes-Benz CLA.
В списке представлены автомобили разных размеров и классов. К компактным городским моделям относятся Cupra Raval и Kia EV2. В ту же категорию входят Renault Twingo и Volkswagen ID.Polo. BMW iX3 и Hyundai Ioniq 3 крупнее; к ним относится и Volvo EX60. По оценке организаторов, состав финала отражает тенденции европейского рынка: растущую популярность электрокаров и компактных машин. В топ-10 лучших моторов 2026 года не оказалось ни одного классического ДВС.
На фоне перемен в европейском автопроме ранее выходил разбор европейских концептов и планов марок быстрее переводить подобные проекты в серию.
Финальные испытания семи автомобилей назначены на конец ноября в Испании. Победителя COTY-2027 объявят 8 января 2027 года на Брюссельском автосалоне. Впервые в истории конкурса за главный титул будут бороться только электромобили.
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