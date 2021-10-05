5 октября 2021, 15:09
В Финляндии найден автомобиль с самой уродливой радиаторной решеткой
Финляндия больше известна своими ралли, нежели автомобильными проектами. Однако и здесь есть свои «кулибины». На продажу выставлен уникальный автомобиль, построенный на базе Chevrolet Corvette 1977 года выпуска. Владелец просит за него 20 тысяч евро или порядка 1,7 млн рублей по курсу.
Дарья Климова Фото: motor1
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Фото: motor1
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По словам продавца, проект пока не завершен, но находится в высокой степени готовности, порядка 90 процентов. Под капотом установлен скромный 350-кубовый мотор, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Небольшому агрегату предстоит с двинуть с места автомобиль весом около полутора тонн, но мы думаем, найдется немало желающих приобрести столь необычный спорткар. Тем более, что владелец просит за него вполне адекватную сумму – 20 тысяч евро.
Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
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