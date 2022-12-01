В Финляндии запущено производство «солнечного» электромобиля Lightyear 0

Как уж сообщалось, первая предсерийная модель была произведена в конце сентября этого года. В промышленности предсерийные автомобили обычно используются для обширных испытаний продукции и первых презентаций. Как правило, они собираются с приличной долей ручного труда. Независимо от этого, первая модель серии должна быть поставлена заказчику до конца 2022 года.

Lightyear, кто не знает, это электромобиль, вырабатывающий электроэнергию непосредственно из солнечного света. Sion от компании Sono Motor также опирается на «солнце», и его производство намечено на вторую половину 2023 года.

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Дизайн Lightyear 0 и его окончательные спецификации были анонсированы в июне этого года, когда автомобиль изменил название с Lightyear One на Lightyear 0. Lightyear 0 способен проехать 625 км (по циклу WLTP), потребление составляет 10,5 кВт/ч на 100 км. Аккумуляторная батарея имеет емкость 60 кВт/ч. Еще 70 км дальности хода добавляют солнечные элементы, и уже получается 695 км на чистой тяге.

Lightyear 0 – продукт оригинальный, но дорогой, за него компания-производитель намерена запросить 250 000 евро. «Сегодня самая значимая и, вероятно, самая сложная веха, которую мы достигли в своей истории, - говорит Лекс Хёфслут, генеральный директор компании Lightyear. -Начало производства Lightyear 0, первого солнечного автомобиля, приближает нас к нашей миссии, связанной с чистой мобильностью для всех и везде. Возможно, мы первыми добьемся цели, но надеюсь, что мы не последние в этой перспективной области».

Интересно, что вместе с началом производства, компания Lightyear усилила свой топ-менеджмент – к ней присоединился бывший руководитель по закупкам Audi Бернд Мартенс, он будет курировать деятельность компании в обозримом будущем.

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