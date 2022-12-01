В Финляндии запущено производство «солнечного» электромобиля Lightyear 0
Фото: valmet-automotive.com
Как уж сообщалось, первая предсерийная модель была произведена в конце сентября этого года. В промышленности предсерийные автомобили обычно используются для обширных испытаний продукции и первых презентаций. Как правило, они собираются с приличной долей ручного труда. Независимо от этого, первая модель серии должна быть поставлена заказчику до конца 2022 года.
Lightyear, кто не знает, это электромобиль, вырабатывающий электроэнергию непосредственно из солнечного света. Sion от компании Sono Motor также опирается на «солнце», и его производство намечено на вторую половину 2023 года.
Lightyear 0 – продукт оригинальный, но дорогой, за него компания-производитель намерена запросить 250 000 евро. «Сегодня самая значимая и, вероятно, самая сложная веха, которую мы достигли в своей истории, - говорит Лекс Хёфслут, генеральный директор компании Lightyear. -Начало производства Lightyear 0, первого солнечного автомобиля, приближает нас к нашей миссии, связанной с чистой мобильностью для всех и везде. Возможно, мы первыми добьемся цели, но надеюсь, что мы не последние в этой перспективной области».
Интересно, что вместе с началом производства, компания Lightyear усилила свой топ-менеджмент – к ней присоединился бывший руководитель по закупкам Audi Бернд Мартенс, он будет курировать деятельность компании в обозримом будущем.
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С нового Mercedes-Benz E-Class сорвали камуфляж: первые изображения
Компания Mercedes-Benz готовится представить седан E-Class нового поколения. Дорожные тесты подходят к концу, автомобиль постепенно избавляется от плотного камуфляжа. Фотошпионы по всему миру охотятся за новинкой, последние наиболее откровенные изображение пришли из Китая.Читать далее
-
01.12.2022, 16:24
Что сейчас происходит на петербургском заводе Toyota
Накануне, в среду, 30 ноября, на расположенный в Шушарах завод Toyota нагрянули с внезапной проверкой силовики: прокуратура при поддержке Росгвардии и ОМОНа. Что происходит на предприятии рассказали в Минпромторге.Читать далее
-
01.12.2022, 16:02
В России могут возобновить производство моторов, разработанных 60 лет назад
Бензиновые атмосферные моторы V8 прожили на конвейере Заволжского моторного завода более полувека. Их сборку завершили в конце 2021 года. Сейчас на предприятии задумались о возобновлении производства легендарных двигателей и уже оценивают потенциальную потребность рынка.Читать далее
-
01.12.2022, 15:29
Какие запчасти в автомобиле должны быть оригинальными
На российском рынке сохраняется непростая ситуация с автомобильными комплектующими. Оригинальные запасти стоят дорого, и ждать их нередко приходится по нескольку недель. У автовладельцев появляется соблазн приобрести детали и расходники подешевле.Читать далее
-
01.12.2022, 14:10
В России стартовали продажи нового яркого китайского кроссовера: 180 сил за 2,6 млн рублей
Компания JAC привезла в Россию новый кроссовер JAC JS6. Новинку предложили в двух вариантах исполнения, но с безальтернативной связкой 180-сильного мотора и «робота». Цены уже известны.Читать далее
-
01.12.2022, 13:46
В России могут появиться запчасти из Индии и Таиланда
Российские власти обсуждают с Индией возможность поставки широкого набора товаров. В списке более 50 наименований, включая запчасти для самолетов и автомобилей. С другой стороны, посол Таиланда сам заявил о готовности его страны поставлять в Россию комплектующие.Читать далее
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