В «Форде» предложили использовать летательные аппараты-шпионы в автомобилях
Одна из проблем, с которыми сталкивается индустрия беспилотных автомобилей, это то, как следить за состоянием транспортного средства, пока оно находится в пути.
Внутренние камеры, вроде тех, что установлены в последних моделях автомобилей Tesla, следят за тем, чтобы пассажиры не повреждали салон, но как насчет внешнего осмотра транспортного средства?
«Форд», совладелец автономной автомобильной компании Argo AI, планирующая в ближайшее время запустить услугу вызова беспилотных авто пассажирами, запатентовал способ, как использовать дроны в машинах.
Идея состоит в том, чтобы спрятать летательный аппарат в багажнике или даже в бардачке, который будет использоваться между поездками для осмотра автомобиля.
Автомобиль сможет автоматически открыть бардачок и опустить окно, чтобы дрон смог вылететь наружу, сделать круг вокруг машины, фотографируя ее. Затем он примет решение, отправить снимки в штаб-квартиру, либо воспользоваться искусственным интеллектом, который распознает повреждения и при необходимости вызовет немедленную помощь.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 5 100 000 РAudi A6 2019 в Москве
- 2 880 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 1 870 000 РToyota RAV4 2012 в Москве
- 820 000 РHyundai Solaris 2014 в Москве
- 1 430 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 4 540 000 РLexus LX 2011 в Москве
- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 250 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
- 2 250 000 РVolkswagen Transporter 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий