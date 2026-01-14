Кто теперь управляет движением в центре города – неожиданный ответ

В Гамбурге на светофорах появились Эрни и Берт из «Улицы Сезам»

В Гамбурге на двух пешеходных переходах появились необычные светофоры. Вместо привычных фигурок теперь за безопасность отвечают знакомые с детства герои «Улицы Сезам». Почему именно Эрни и Берт? Как реагируют жители и что это значит для города? Узнайте, кто теперь следит за порядком на улицах.

В Гамбурге на двух оживленных перекрестках теперь за движение пешеходов отвечают не обычные человечки, а легендарные персонажи из «Улицы Сезам» – Эрни и Берт. Эти герои, знакомые миллионам с детства, заняли место привычных сигналов на светофорах, и теперь именно они подсказывают, когда можно идти, а когда стоит подождать.

На пересечении улиц Hugh-Greene-Weg и Julius-Vosseler-Strasse, а также на углу Rothenbaumchaussee и Oberstrasse, вместо стандартных красного и зеленого силуэтов зажглись узнаваемые образы: зеленый Эрни приглашает переходить дорогу, а красный Берт строго советует остановиться. Такое решение стало настоящим сюрпризом для горожан и гостей города.

Идея использовать культовых героев пришла не случайно. В непосредственной близости от новых светофоров располагается штаб-квартира Norddeutscher Rundfunk – именно здесь уже более полувека создают немецкую версию «Улицы Сезам». Поэтому появление Эрни и Берта на улицах Гамбурга стало своеобразным признанием в любви к телепередаче, которая воспитала не одно поколение.

На церемонии запуска новых светофоров, конечно, не обошлось без самих героев. Эрни, всегда оптимистичный и энергичный, признался, что рад помочь жителям города безопасно переходить улицу. Его напарник Берт, известный своей серьезностью, отметил, что теперь у людей появится больше времени наблюдать за городскими голубями, пока они ждут зеленого сигнала.

Такой подход к организации дорожного движения не только добавил ярких красок в повседневную жизнь, но и вызвал волну обсуждений. Многие считают, что подобные инициативы делают город более дружелюбным и интересным для детей и взрослых. К тому же, необычные светофоры привлекают внимание и заставляют быть внимательнее на переходах.

Гамбург не первый город, где классические сигналы уступили место известным персонажам. В Майнце, например, на светофорах можно встретить комичных мультперсонажей «Майнцельменхен», используемых в качестве талисманов немецкого общественного телеканала ZDF, в Эмдене – знаменитого комика Отто Ваалкеса, а в Мюнхене – домовенка Пумукля. Каждый раз такие решения становятся не только элементом городской идентичности, но и поводом для улыбки.

Впрочем, не все воспринимают нововведение однозначно. Некоторые горожане опасаются, что дети могут отвлекаться на яркие изображения и забывать о правилах дорожного движения. Однако большинство отмечает, что необычные светофоры, наоборот, делают переходы более заметными и безопасными.

Появление Эрни и Берта на улицах Гамбурга – это не просто дизайнерский ход, а попытка сделать городскую среду более человечной и запоминающейся. В условиях, когда мегаполисы становятся все более безликими, такие детали возвращают ощущение уюта и радости. И пусть кто-то считает это мелочью, для многих жителей и гостей города новые светофоры уже стали настоящим символом перемен.