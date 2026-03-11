Свежий оттенок Sub-Zero для Dodge Charger 2026 года и ожидание возвращения HEMI

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 11:43

В гамме Dodge Charger появился новый цвет Sub-Zero - но легендарного HEMI по-прежнему нет

В гамме Dodge Charger появился новый цвет Sub-Zero - но легендарного HEMI по-прежнему нет

Свежий оттенок Sub-Zero для Dodge Charger 2026 года и ожидание возвращения HEMI

В гамме Dodge Charger появился новый цвет Sub-Zero - но легендарного HEMI по-прежнему нет

Dodge расширяет палитру Charger 2026 года новым цветом Sub-Zero, который доступен для всех версий модели. Поклонники марки продолжают ждать возвращения двигателя HEMI, но пока производитель ограничился визуальными обновлениями. Почему это решение вызвало неоднозначную реакцию среди автолюбителей - в нашем материале.

Dodge расширяет палитру Charger 2026 года новым цветом Sub-Zero, который доступен для всех версий модели. Поклонники марки продолжают ждать возвращения двигателя HEMI, но пока производитель ограничился визуальными обновлениями. Почему это решение вызвало неоднозначную реакцию среди автолюбителей - в нашем материале.

В автомобильном мире редко происходят события, которые одновременно радуют и разочаровывают поклонников бренда. Именно такой неоднозначный эффект вызвало недавнее обновление линейки Dodge Charger 2026 года: производитель представил новый цвет кузова Sub-Zero, но так и не сообщил о возвращении классического двигателя HEMI. Для многих энтузиастов это стало поводом для бурных обсуждений и даже легкого раздражения.

Sub-Zero — это не просто очередное пополнение в палитре и не попытка бренда нивелировать индивидуальность автомобиля. Новый цвет можно комбинировать с фирменными полосами Fratzog и графикой Satin Black на капоте, что позволяет создать по-настоящему уникальный облик. Стоит отметить, что данная опция доступна для всех версий Charger, вне зависимости от типа силовой установки. Это решение явно ориентировано на тех, кто ценит персонализацию и визуальные акценты.

Однако, несмотря на яркую новость, главная интрига вокруг Dodge Charger остается нераскрытой. Поклонники маслкаров продолжают ждать возвращения двигателя HEMI, который стал символом мощности и харизмы американских автомобилей. В последние годы компания активно продвигает новые технологии и экологические решения, но для многих именно HEMI остается эталоном настоящего драйва. Ожидания поклонников пока не оправдались — никаких официальных заявлений о возвращении культового мотора не прозвучало.

В результате реакция на обновление оказалась смешанной. С одной стороны, новый цвет Sub-Zero действительно привносит свежесть и позволяет выделиться на дороге. С другой — отсутствие новостей о HEMI воспринимается как упущенная возможность вернуть былую славу модели Charger. Для рынка это может означать, что Dodge делает ставку на визуальные перемены и расширение возможностей кастомизации, а не на техническую революцию. Однако время покажет, приведет ли такой подход к успеху.

Упомянутые модели: Dodge Charger
Упомянутые марки: Dodge
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Додж

Похожие материалы Додж

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Екатеринбург Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться