Свежий оттенок Sub-Zero для Dodge Charger 2026 года и ожидание возвращения HEMI

11 марта 2026, 11:43
В гамме Dodge Charger появился новый цвет Sub-Zero - но легендарного HEMI по-прежнему нет
Dodge расширяет палитру Charger 2026 года новым цветом Sub-Zero, который доступен для всех версий модели. Поклонники марки продолжают ждать возвращения двигателя HEMI, но пока производитель ограничился визуальными обновлениями. Почему это решение вызвало неоднозначную реакцию среди автолюбителей - в нашем материале.
В автомобильном мире редко происходят события, которые одновременно радуют и разочаровывают поклонников бренда. Именно такой неоднозначный эффект вызвало недавнее обновление линейки Dodge Charger 2026 года: производитель представил новый цвет кузова Sub-Zero, но так и не сообщил о возвращении классического двигателя HEMI. Для многих энтузиастов это стало поводом для бурных обсуждений и даже легкого раздражения.
Sub-Zero — это не просто очередное пополнение в палитре и не попытка бренда нивелировать индивидуальность автомобиля. Новый цвет можно комбинировать с фирменными полосами Fratzog и графикой Satin Black на капоте, что позволяет создать по-настоящему уникальный облик. Стоит отметить, что данная опция доступна для всех версий Charger, вне зависимости от типа силовой установки. Это решение явно ориентировано на тех, кто ценит персонализацию и визуальные акценты.
Однако, несмотря на яркую новость, главная интрига вокруг Dodge Charger остается нераскрытой. Поклонники маслкаров продолжают ждать возвращения двигателя HEMI, который стал символом мощности и харизмы американских автомобилей. В последние годы компания активно продвигает новые технологии и экологические решения, но для многих именно HEMI остается эталоном настоящего драйва. Ожидания поклонников пока не оправдались — никаких официальных заявлений о возвращении культового мотора не прозвучало.
В результате реакция на обновление оказалась смешанной. С одной стороны, новый цвет Sub-Zero действительно привносит свежесть и позволяет выделиться на дороге. С другой — отсутствие новостей о HEMI воспринимается как упущенная возможность вернуть былую славу модели Charger. Для рынка это может означать, что Dodge делает ставку на визуальные перемены и расширение возможностей кастомизации, а не на техническую революцию. Однако время покажет, приведет ли такой подход к успеху.
Похожие материалы Додж
-
04.03.2026, 04:02
Электромобиль Dodge Charger Daytona 2025 потерял в цене $10 000 всего за 3000 км пробега
Владелец Dodge Charger Daytona Scat Pack EV 2025 года выставил автомобиль на продажу после 3 347 км пробега, снизив цену более чем на $10 000 ниже рекомендованной. Эксперты отмечают, что предложение признано «честной ценой» и отражает новые тенденции на рынке электромобилей. Чем объясняется такой быстрый отказ от флагманской модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.02.2026, 23:01
Новый Charger в стиле ретро: цифровая концепция с намеком на HEMI V8 и отдельный бренд
Свежий цифровой рендер Charger вызвал бурю обсуждений среди поклонников классики и современных технологий. Концепт намекает на возрождение легендарного V8 и отдельный бренд Mopar. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
22.02.2026, 16:05
Завод Stellantis в Канаде перешел на круглосуточную работу: что стоит за этим решением
Завод Stellantis в Виндзоре вновь работает в три смены, что привело к созданию более 1700 новых рабочих мест. Это решение может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на будущее моделей Chrysler Pacifica и Dodge Charger. В чем причина такого шага и насколько он оправдан - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 07:00
Dodge Charger 2026: почему модели срочно нужен доступный базовый вариант
Dodge Charger 2026 года с новым мотором и полным приводом стал ближе к идеалу, но его цена вызывает вопросы. Почему автолюбители ждут более доступную версию и как это может изменить рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 16:25
Редкий Dodge Charger Daytona Hemi выставлен на продажу за 1,95 млн долларов
Восьмидесятые, школьный двор и легендарный Dodge Charger Daytona Hemi - именно на таком автомобиле отец из Колорадо возил дочерей на занятия. Сегодня этот уникальный маслкар выставлен на продажу за рекордную сумму. Почему эта машина стала символом эпохи и почему ее цена так высока - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.02.2026, 16:06
Редкий Dodge Charger 1969 года: автомобиль, который не покидал своего первого владельца
Dodge Charger 1969 года - не просто символ эпохи маслкаров, а редкий пример автомобиля, который всю жизнь провел в одних руках. Почему такие машины становятся объектом охоты коллекционеров и какие сюрпризы может преподнести подкапотное пространство спустя десятилетия - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 14:02
Dodge Charger SIXPACK получил обновленный капот с эффектным пауэрдомом
Обновленный Dodge Charger SIXPACK выделяется не только техническими характеристиками, но и новым дизайном капота. Пауэрдом стал ключевым элементом экстерьера, подчеркивающим характер автомобиля. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
21.01.2026, 08:39
Руководитель SRT объяснил, почему только V8 Hellcat подходит для нового Dodge Charger
В SRT считают, что для нового Dodge Charger актуален только мотор Hellcat. Другие V8 не справятся с массой и конкурентами. Ожидается возвращение легендарного двигателя. Подробности - в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 09:40
Dodge Charger: путь от легенды маслкаров до новой эры электрификации
Dodge Charger - не просто культовый автомобиль. Его судьба полна неожиданных поворотов. Он пережил смену владельцев, топливные кризисы и даже переход на передний привод. Как ему удалось выжить и остаться актуальным? Ответ удивит даже знатоков.Читать далее
-
17.01.2026, 16:36
Виртуальный Dodge Charger SRT Hellcat 2026 показал компрессорный V8 и агрессивный облик
Dodge снова делает ставку на V8. Виртуальный Charger SRT Hellcat 2026 удивил деталями. Мощность зашкаливает, дизайн вызывает споры. Внутри - спортивный шик. Ожидания растут, интрига сохраняется.Читать далее
