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23 февраля 2020, 20:12

В Гатчине бесплатно показывают мотоциклы

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Фото из социальных сетей
Сегодня в гатчинском киноконцертном зале «Победа» открылась специализированная выставка мотоциклетной техники. Это стало возможным благодаря содействию мотосообщества Country Brothers from Gatchina friends.
В Гатчине бесплатно показывают мотоциклы

Фото из социальных сетей

В Гатчине бесплатно показывают мотоциклы

Фото из социальных сетей

В Гатчине бесплатно показывают мотоциклы

Фото из социальных сетей

В Гатчине бесплатно показывают мотоциклы

Фото из социальных сетей

В Гатчине бесплатно показывают мотоциклы
В Гатчине бесплатно показывают мотоциклы
В Гатчине бесплатно показывают мотоциклы
В Гатчине бесплатно показывают мотоциклы

Каждый пришедший имеет возможность увидеть легендарные байки: Kawasaki Vulcan Classic 1500, Victory Kingpin, Honda Shadow 750 ACE, «Минск ММВЗ-3.112», Baltmotors Enduro 200, Honda CBR 250R, Yamaha FZS 1000 и другие аппараты.

Для маленького городка подобная выставка – настоящее событие. Отсюда благодарственные отзывы типа тех, что написаны в специальную тетрадь: «Очень интересная выставка! Мощь и сила, необычная окраска. Спасибо за возможность сесть за военный мотоцикл, ребенку понравилось».  «Victory – супер»!

Выставка продлится с 23 февраля по 1 марта 2020 года. Вход свободный.

Сельская братва

Мотоциклетное сообщество Country brothers from Gatchina - мотообъединение, которое его члены называют «мотоколхозом». «Нас объединяет дружба и любовь к мотоциклам. Мы рады новым друзьям. Название переводится по-разному. В нашем случае это Сельская (деревенская) братва. Так случилось, что большинство из нас проживает в пригороде Гатчины. Мы приветствуем мотоциклистов, поклонников двухколесной техники и просто неравнодушных к той жизни, которой мы живем».


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В Гатчине бесплатно показывают мотоциклы
Каждый пришедший имеет возможность увидеть легендарные байки: Kawasaki Vulcan Classic 1500, Victory Kingpin, Honda Shadow 750 ACE, «Минск ММВЗ-3.112», Baltmotors Enduro 200, Honda CBR 250R, Yamaha FZS 1000 и другие аппараты. Для маленького городка подобная выставка – настоящее событие. Отсюда благодарственные отзывы типа тех, что написаны в специальную тетрадь: «Очень интересная выставка! Мощь и сила, необычная окраска. Спасибо за возможность сесть за военный мотоцикл, ребенку понравилось».  «Victory – супер»!Выставка продлится с 23 февраля по 1 марта 2020 года. Вход свободный.Сельская братваМотоциклетное сообщество Country brothers from Gatchina - мотообъединение, которое его члены называют «мотоколхозом». «Нас объединяет дружба и любовь к мотоциклам. Мы рады новым друзьям. Название переводится по-разному. В нашем случае это Сельская (деревенская) братва. Так случилось, что большинство из нас проживает в пригороде Гатчины. Мы приветствуем мотоциклистов, поклонников двухколесной техники и просто неравнодушных к той жизни, которой мы живем».
2020-02-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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