В Гатчине бесплатно показывают мотоциклы
- 1314
- 0
Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей
Каждый пришедший имеет возможность увидеть легендарные байки: Kawasaki Vulcan Classic 1500, Victory Kingpin, Honda Shadow 750 ACE, «Минск ММВЗ-3.112», Baltmotors Enduro 200, Honda CBR 250R, Yamaha FZS 1000 и другие аппараты.
Для маленького городка подобная выставка – настоящее событие. Отсюда благодарственные отзывы типа тех, что написаны в специальную тетрадь: «Очень интересная выставка! Мощь и сила, необычная окраска. Спасибо за возможность сесть за военный мотоцикл, ребенку понравилось». «Victory – супер»!
Выставка продлится с 23 февраля по 1 марта 2020 года. Вход свободный.
Сельская братва
Мотоциклетное сообщество Country brothers from Gatchina - мотообъединение, которое его члены называют «мотоколхозом». «Нас объединяет дружба и любовь к мотоциклам. Мы рады новым друзьям. Название переводится по-разному. В нашем случае это Сельская (деревенская) братва. Так случилось, что большинство из нас проживает в пригороде Гатчины. Мы приветствуем мотоциклистов, поклонников двухколесной техники и просто неравнодушных к той жизни, которой мы живем».
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве