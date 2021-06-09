В Geely рассказали про новый Atlas Pro для российского рынка
Фото: Geely
Geely Atlas Pro приедет в Россию с мягким гибридом, кроссовер будет тише стартовать, быстрее разгоняться и меньше тратить топлива. В компании официально подтвердили информацию, предоставив технические характеристики.
В Geely отметили, что самой главной особенностью новинки станет 48-вольтовая система «мягкого гибрида» 48V EMS (Electric Motor Synergy). В составе системы приводной стартер-генератор, конвертер и литий-ионная батарея. Среди преимуществ такой системы можно назвать плавный и тихий пуск двигателя внутреннего сгорания, в этом варианте будет стоять 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 177 л.с.
— В совокупности система наделяет автомобиль великолепной разгонной динамикой и обеспечивает до 15% экономии топлива. Такие характеристики достигаются в том числе благодаря рекуперации энергии, которая накапливается в 48-вольтовой батарее, — цитирует Geely портал Китайские автомобили.
Сколько будет стоить Geely Atlas Pro с технологией мягкого гибрида пока неизвестно.
- 1 369 000 РGeely Atlas 2018 в Москве
- 1 199 000 РGeely Atlas 2018 в Москве
- 1 310 000 РGeely Atlas 2018 в Москве
- 1 585 000 РGeely Atlas 2019 в Москве
- 1 759 990 РGeely Atlas 2020 в Москве
- 1 120 000 РGeely Atlas 2021 в Москве
- 1 600 000 РGeely Atlas 2018 в Москве
- 1 794 990 РGeely Atlas 2021 в Москве
- 1 598 000 РGeely Atlas 2019 в Москве
- 1 228 000 РGeely Atlas 2018 в Москве
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