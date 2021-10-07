В General Motors объяснили почему компания сильно пострадала из-за нехватки чипов
В GM надеятся, что дефицит микросхем в четвертом квартале пойдет на спад. Помимо временного закрытия производственных линий на нескольких заводах, General Motors была вынуждена выпускать автомобили без определенных систем и ставить их на парковки, чтобы установить необходимое оборудование, когда появятся чипы.
Говоря в недавнем интервью о глобальной нехватки микросхем, генеральный директор компании Мэри Барра объяснила, что кризис в третьем квартале в основном был вызван сбоями в работе поставщиков в Малайзии.
Генеральный директор General Motors направила группу экспертов на объекты, чтобы помочь им восстановиться после остановки. В результате каждая фабрика была приведена в соответствие с протоколами безопасности GM.
Кризис еще не прошел полностью, и эксперты полагают, что нехватка чипов сохранится и в следующем году. С другой стороны, исследовательская компания IDC рекомендует всем относиться к инвестициям в дополнительные мощности с особой осторожностью, особенно с учетом того, что в 2023 году ожидается, что отрасль столкнется с переизбытком чипов.
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