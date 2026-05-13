Немецкий автопром на пороге жесткого кризиса: более 200 тысяч сотрудников потеряют работу в течение 10 лет

В Германии автопроизводители потеряют 225 тысяч рабочих мест к 2035 году

Немецкая ассоциация автомобильной промышленности предупредила: к 2035 году в отрасли исчезнут 225 тысяч рабочих мест. Причины - переход на электромобили, падение спроса и давление конкурентов из Китая. Какие последствия ждут рынок и почему ЕС меняет свои решения - разбираемся, что это значит для автолюбителей и бизнеса.

Немецкая ассоциация автомобильной промышленности предупредила: к 2035 году в отрасли исчезнут 225 тысяч рабочих мест. Причины - переход на электромобили, падение спроса и давление конкурентов из Китая. Какие последствия ждут рынок и почему ЕС меняет свои решения - разбираемся, что это значит для автолюбителей и бизнеса.

Для российских автолюбителей и специалистов новость о масштабных сокращениях в немецком автопроме - тревожный сигнал. Германия традиционно задает тон в мировой автомобильной индустрии, а любые перемены в этой стране быстро отражаются на глобальных трендах, ценах и доступности технологий. Если крупнейшие производители Европы сталкиваются с такими трудностями, это может повлиять и на российский рынок - от стоимости новых моделей до поставок комплектующих.

Как сообщает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland, немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA) пересмотрела свои прогнозы по занятости в отрасли. По словам президента VDA Хильдегард Мюллер, к 2035 году в Германии исчезнут 225 тысяч рабочих мест - это на 35 тысяч больше, чем ожидалось ранее. Главная причина - ускоренный переход от традиционных двигателей внутреннего сгорания к электромобилям. Именно этот процесс сильнее всего ударит по производителям и поставщикам, которые десятилетиями специализировались на классических технологиях.

Однако электрификация - не единственный вызов. Мюллер отмечает, что немецкие автозаводы переживают затяжной кризис продаж как внутри страны, так и по всей Европе. Высокие налоги, дорогая электроэнергия, рост расходов на персонал и бюрократические препоны только усугубляют ситуацию. Компании, ориентированные на экспорт, жалуются на проблемы практически во всех сферах: от логистики до доступа к новым рынкам. Особенно остро ощущается отставание в международной конкуренции - прежде всего в сегменте электромобилей, где китайские бренды наступают на пятки европейским гигантам.

Немецкие автомобили становятся все менее доступными для покупателей по всему миру из-за высокой себестоимости и тарифных барьеров. Это создает дополнительное давление на бизнес, вынуждая компании искать новые пути выживания. В попытке поддержать отрасль, Евросоюз недавно отменил ранее запланированный запрет на выпуск новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями после 2035 года. Теперь автопроизводители получили небольшую передышку, но, по мнению главы VDA, этого недостаточно для сохранения рабочих мест в прежнем объеме.

Мюллер подчеркивает: чтобы избежать еще более масштабных увольнений, ЕС должен проявить гибкость и поддержать технологическое разнообразие на пути к климатической нейтральности. По ее оценке, если Брюссель пойдет на уступки, удастся сохранить около 50 тысяч рабочих мест в немецком автопроме. В противном случае отрасль ждет дальнейшее сокращение штата и потеря позиций на мировом рынке.

Стоит отметить, что проблемы немецких производителей не ограничиваются только внутренними трудностями. Конкуренция с Китаем становится все жестче: китайские компании предлагают более доступные электромобили, быстро осваивают новые технологии и активно выходят на европейские рынки. Это уже привело к снижению прибыли у таких гигантов, как Mercedes-Benz, о чем недавно сообщалось в материале о падении операционного результата компании на 17% в начале 2026 года - подробности о причинах и последствиях для рынка.

В целом, ситуация в немецком автопроме - это не только внутренний кризис, но и отражение глобальных изменений в автомобильной индустрии. Для российских автолюбителей и бизнеса важно внимательно следить за этими процессами: они могут повлиять на стоимость автомобилей, доступность новых моделей и даже на занятость в смежных отраслях.