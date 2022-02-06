В Германии говорят, что полный отказ от традиционных автосалонов невозможен
По ее словам, в продажах необходимы хорошие комбинационные модели. Госпожа Мюллер не может представить себе продажи автомобилей без привычной, так сказать, стационарной торговли.
Выступая перед двумя студентами и будущими автодилерами в онлайн-формате, она сообщила о своем опыте в автомобильной торговле: «Для меня автосалон безальтернативен. Я не могу представить, что в будущем это будет осуществляться исключительно в цифровом виде либо посредством каких-то колл-центров. Огромное значение имеет и так называемый человеческий фактор, который формирует хорошие и личные отношения продавца с клиентом».
Отвечая на вопрос, стимулирует ли автопром прямые продажи как долгосрочное решение, Хильдегард Мюллер заявила: «Безусловно, развитие прямых продаж идет по всем направлениям. Я говорю о так называемой цифровизации. Коронавирус только ускорил данный процесс. Но я убеждена, что онлайн-продажи не смогут в полной мере заменить традиционный путь продаж (через шоу-румы). Повторюсь: нам нужны эффективные комбинационные модели».
По словам президента VDA, физический контакт с клиентами и личная компетентная консультация на месте - это то, с чем торговля может и должна расти. И это будет важно и впредь.
Хильдегард Мюллер (фото: Autohaus.de)
«Будущее не должно быть на 100% цифровым», - подчеркнула г-жа Мюллер. - Настало время подумать, как и то, и другое можно разумно «зацепить» друг за друга. Это, например, схемы поощрения и вознаграждения в отношениях между автопроизводителями и дистрибьюторами в целях решения стоящих перед ними задач. Главное – сотрудничество».
Немецкий автопром подключился к Климатическому плану Парижа и заявил о намерении инвестировать до 2026 года не менее 220 млрд евро в разработку и исследования, прежде всего, в области электрической мобильности, аккумуляторной техники и цифровизации. «Таким образом, мы являемся драйверами преобразования», - отметила Хильдегард Мюллер.
Исходя из этого, VDA требует от правительства ФРГ как можно скорее подключиться к инвестированию аналогичных проектов. «Германия должна оставаться конкурентоспособной на международном уровне, - заметила президент VDA, - но для этого нужна щадящая программа налогообложения, приемлемые цены на электроэнергию, продуманные продукты планирования, развитая инфраструктура». Это касается пунктов зарядки электромобилей, водородных заправок, сетей 5G, дорожной инфраструктуры.
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