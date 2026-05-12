Прорыв DLR: Новая система HyTEM меняет аэродинамику в реальном времени и защищает самолет от повреждений

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 мая 2026, 08:56

В Германии испытали крылья с изменяемой формой для повышения безопасности полетов

В Германии испытали крылья с изменяемой формой для повышения безопасности полетов

Прорыв DLR: Новая система HyTEM меняет аэродинамику в реальном времени и защищает самолет от повреждений

В Германии испытали крылья с изменяемой формой для повышения безопасности полетов

Немецкие инженеры впервые испытали уникальные крылья, способные менять свою форму прямо в воздухе. Система HyTEM, интегрированная с искусственным интеллектом, позволяет адаптировать профиль крыла к условиям полета и даже компенсировать повреждения. Это открывает новые возможности для повышения безопасности и эффективности современных самолетов.

Немецкие инженеры впервые испытали уникальные крылья, способные менять свою форму прямо в воздухе. Система HyTEM, интегрированная с искусственным интеллектом, позволяет адаптировать профиль крыла к условиям полета и даже компенсировать повреждения. Это открывает новые возможности для повышения безопасности и эффективности современных самолетов.

В авиационной сфере редко используются научные технологии, которые способны изменить привычные представления о конструкциях самолётов. Однако именно такой прорыв продемонстрировали специалисты Немецкого аэрокосмического центра (DLR), проводившие испытания успешных крыльев по системе HyTEM. Эти крылья способны физически изменять свою форму прямо во время полёта, что позволяет им мгновенно реагировать на любые изменения воздушного потока и турбулентности.

Вместо привычных закрылков и элеронов инженеры внедрили гибкую заднюю кромку, выполненную из армированных композитов. Система HyTEM использует десять миниатюрных приводов, равномерно распределённых по размаху крыла, чтобы плавно изменять его профиль без образования зазоров и ступенек. Такой подход не только уменьшает аэродинамическое сопротивление, но и позволяет более точно управлять подъёмной силой и выдерживать лётные нагрузки.

Как сообщает DLR, испытания проводятся на экспериментальном беспилотнике PROTEUS в рамках проекта morphAIR. Инженеры отказались от классических подвижных элементов, превратив всё крыло в единую адаптивную поверхность. Это решение позволяет управлять всей плоскостью крыла, что значительно повышает отказоустойчивость: даже при повреждении отдельных секций система способна поддерживать стабильный полёт.

Особое внимание уделено развитию искусственного интеллекта в системе управления. ИИ анализирует поведение в реальном времени, выявляет отклонения от нормы и мгновенно корректирует форму крыла. В процессе разработки специалисты моделировали различные сценарии отказов, чтобы обучить алгоритмы эффективной компенсации повреждений и сохранения управляемости даже в сложной конфигурации.

Ещё одним важным обстоятельством стала новая методика восстановления давления на поверхности крыла с помощью минимального количества датчиков. Это позволяет получать практически мгновенную картину аэродинамического состояния и оперативно реагировать на любые локальные повреждения. Система не только обнаруживает проблемы, но и самостоятельно корректирует форму крыла, учитывая опасность и эффективность полёта.

Интересно, что инженеры проверили возможность одновременной установки как обычных, так и трансформируемых крыльев на одном летательном аппарате. PROTEUS успешно выполнил полёты с обоими вариантами, что подтвердило базовую лётную годность и предполагает дальнейшее развитие технологий. По мнению экспертов, такие крылья способны буквально «дышать» и подстраиваться под каждый порыв ветра, что делает полёты не только экономичнее, но и безопаснее для пассажиров и грузов.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Вологда Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться