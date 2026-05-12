Прорыв DLR: Новая система HyTEM меняет аэродинамику в реальном времени и защищает самолет от повреждений

12 мая 2026, 08:56
В Германии испытали крылья с изменяемой формой для повышения безопасности полетов
Немецкие инженеры впервые испытали уникальные крылья, способные менять свою форму прямо в воздухе. Система HyTEM, интегрированная с искусственным интеллектом, позволяет адаптировать профиль крыла к условиям полета и даже компенсировать повреждения. Это открывает новые возможности для повышения безопасности и эффективности современных самолетов.
В авиационной сфере редко используются научные технологии, которые способны изменить привычные представления о конструкциях самолётов. Однако именно такой прорыв продемонстрировали специалисты Немецкого аэрокосмического центра (DLR), проводившие испытания успешных крыльев по системе HyTEM. Эти крылья способны физически изменять свою форму прямо во время полёта, что позволяет им мгновенно реагировать на любые изменения воздушного потока и турбулентности.
Вместо привычных закрылков и элеронов инженеры внедрили гибкую заднюю кромку, выполненную из армированных композитов. Система HyTEM использует десять миниатюрных приводов, равномерно распределённых по размаху крыла, чтобы плавно изменять его профиль без образования зазоров и ступенек. Такой подход не только уменьшает аэродинамическое сопротивление, но и позволяет более точно управлять подъёмной силой и выдерживать лётные нагрузки.
Как сообщает DLR, испытания проводятся на экспериментальном беспилотнике PROTEUS в рамках проекта morphAIR. Инженеры отказались от классических подвижных элементов, превратив всё крыло в единую адаптивную поверхность. Это решение позволяет управлять всей плоскостью крыла, что значительно повышает отказоустойчивость: даже при повреждении отдельных секций система способна поддерживать стабильный полёт.
Особое внимание уделено развитию искусственного интеллекта в системе управления. ИИ анализирует поведение в реальном времени, выявляет отклонения от нормы и мгновенно корректирует форму крыла. В процессе разработки специалисты моделировали различные сценарии отказов, чтобы обучить алгоритмы эффективной компенсации повреждений и сохранения управляемости даже в сложной конфигурации.
Ещё одним важным обстоятельством стала новая методика восстановления давления на поверхности крыла с помощью минимального количества датчиков. Это позволяет получать практически мгновенную картину аэродинамического состояния и оперативно реагировать на любые локальные повреждения. Система не только обнаруживает проблемы, но и самостоятельно корректирует форму крыла, учитывая опасность и эффективность полёта.
Интересно, что инженеры проверили возможность одновременной установки как обычных, так и трансформируемых крыльев на одном летательном аппарате. PROTEUS успешно выполнил полёты с обоими вариантами, что подтвердило базовую лётную годность и предполагает дальнейшее развитие технологий. По мнению экспертов, такие крылья способны буквально «дышать» и подстраиваться под каждый порыв ветра, что делает полёты не только экономичнее, но и безопаснее для пассажиров и грузов.
