В Германии начали строить тоннель за 600 млрд рублей (столько же потратили в России на М-11)
Фото: motor.ru
Тоннель заслуженно называют одним из крупнейших инфраструктурных транспортных проектов Европы. Для возведения новых волнорезов потребуется 2,2 млн тонн гранита, а для строительства самого тоннеля – 360 тысяч тонн арматуры и 3,2 млн кубометров бетона. Конструкция будет состоять из 79 основных и 10 вспомогательных секций, каждая массой 73 тысячи тонн и длиной 217 метров. Тоннель будет пролегать на глубине 40 метров. В нём проложат две железнодорожные ветки и четырехполосную автомагистраль. Максимальную скорость для автомобилей ограничат на отметке 110 км/ч. Поезда будут ходить со скоростью 200 км/ч.
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