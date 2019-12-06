6 декабря 2019, 18:11
В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf. Когда в Россию?
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Фото: Volkswagen
Хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения появился в шоу-румах немецких дилерских центров. Автомобиль в комплектации Life стоит 27,5 тыс. евро или около 1,9 млн рублей в пересчете по текущему курсу. До России новинка доберется значительно позже.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
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Вчера вечером в Вольфсбурге состоялась одна из самых ожидаемых премьер 2019 года. Хэтчбек Volkswagen Golf ...Читать далее
Нынешний Golf стал самым технологически продвинутым за всю 45-летнюю историю модели. В салоне повсюду сенсоры и джойстики, цифровая панель приборов, новейшая медиасистема с голосовым управлением и функцией обновления «по воздуху», комплекс электронных ассистентов IQ.Drive и электронный ключ в смартфоне с возможностью «поделиться» автомобилем с друзьями или членами семьи.
Европейским покупателям предложили выбор из двух бензиновых (130 и 150 сил) и двух дизельных двигателей (115 и 150 л.с.). Пятидверный хэтчбек (трехверных версий у «Гольфа» больше не будет) в комплектации Life стоит от 27,5 тыс. евро. В 2020 году на рынок выйдут более доступные Volkswagen Golf по 20 тыс. евро, а также автомобили в исполнении Style и R-Line.
Как стало известно журналистам портала «АвтоВести», российская премьера нового Volkswagen Golf состоится не ранее четвертого квартала 2020 года. Отечественным покупателям предложат прежние бензиновые моторы мощностью 110, 125 и 150 сил. На смену «роботу» DSG-7 придет 8-диапазонный «автомат» Aisin. Полностью светодиодная войдет в список стандартного оснащения.
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Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
05.06.2018, 20:06
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Комментарии пользователей
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