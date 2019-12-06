Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
6 декабря 2019, 18:11

В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf. Когда в Россию?

  • 2815
  • 0
Фото: Volkswagen
Хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения появился в шоу-румах немецких дилерских центров. Автомобиль в комплектации Life стоит 27,5 тыс. евро или около 1,9 млн рублей в пересчете по текущему курсу. До России новинка доберется значительно позже.
В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf Когда в Россию

Фото: Volkswagen

В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf Когда в Россию

Фото: Volkswagen

В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf Когда в Россию

Фото: Volkswagen

В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf Когда в Россию

Фото: Volkswagen

В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf Когда в Россию

Фото: Volkswagen

В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf Когда в Россию

Фото: Volkswagen

В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf Когда в Россию

Фото: Volkswagen

В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf Когда в Россию

Фото: Volkswagen

В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf Когда в Россию

Фото: Volkswagen

В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf Когда в Россию
В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf Когда в Россию
В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf Когда в Россию
В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf Когда в Россию
В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf Когда в Россию
В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf Когда в Россию
В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf Когда в Россию
В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf Когда в Россию
В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf Когда в Россию
Ранее мы писали
Вчера вечером в Вольфсбурге состоялась одна из самых ожидаемых премьер 2019 года. Хэтчбек Volkswagen Golf ...
Читать далее
Премьера Volkswagen Golf восьмого поколения состоялась полтора месяца назад на специальном мероприятии в Вольфсбурге. Новинка построена на доработанной модульной платформе MQB. Незначительно изменились габариты: длина теперь составляет 4 284 мм (+26 мм), высота – 1 456 мм (-36 мм), колесная база – 2 636 мм (+16 мм). Ширина не изменилась (1 789 мм).
 
Нынешний Golf стал самым технологически продвинутым за всю 45-летнюю историю модели. В салоне повсюду сенсоры и джойстики, цифровая панель приборов, новейшая медиасистема с голосовым управлением и функцией обновления «по воздуху», комплекс электронных ассистентов IQ.Drive и электронный ключ в смартфоне с возможностью «поделиться» автомобилем с друзьями или членами семьи.

Европейским покупателям предложили выбор из двух бензиновых (130 и 150 сил) и двух дизельных двигателей (115 и 150 л.с.). Пятидверный хэтчбек (трехверных версий у «Гольфа» больше не будет) в комплектации Life стоит от 27,5 тыс. евро. В 2020 году на рынок выйдут более доступные Volkswagen Golf по 20 тыс. евро, а также автомобили в исполнении Style и R-Line.

Как стало известно журналистам портала «АвтоВести», российская премьера нового Volkswagen Golf состоится не ранее четвертого квартала 2020 года. Отечественным покупателям предложат прежние бензиновые моторы мощностью 110, 125 и 150 сил. На смену «роботу» DSG-7 придет 8-диапазонный «автомат» Aisin. Полностью светодиодная войдет в список стандартного оснащения.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
гость
Ремонт авто.
Все это можно сделать недорого в авто сервисе Точка GM Cadillac, оборудование там самое современное и специалисты все высококвалифицированные. Ремонт делают качественно, четко соблюдая все технологии, используют в работе только качественные расходники. Пока идет ремонт можно подождать в комфортном зале ...
Николай Галузин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы VW
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Повышение утильсбора. Чем грозит покупателю
Самые продаваемые премиум-машины в России в 2019 году
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Volkswagen Golf
Объявления о продаже Volkswagen Golf
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Германии начались продажи нового Volkswagen Golf. Когда в Россию?
{{material_127944}}Премьера Volkswagen Golf восьмого поколения состоялась полтора месяца назад на специальном мероприятии в Вольфсбурге. Новинка построена на доработанной модульной платформе MQB. Незначительно изменились габариты: длина теперь составляет 4 284 мм (+26 мм), высота – 1 456 мм (-36 мм), колесная база – 2 636 мм (+16 мм). Ширина не изменилась (1 789 мм). Нынешний Golf стал самым технологически продвинутым за всю 45-летнюю историю модели. В салоне повсюду сенсоры и джойстики, цифровая панель приборов, новейшая медиасистема с голосовым управлением и функцией обновления «по воздуху», комплекс электронных ассистентов IQ.Drive и электронный ключ в смартфоне с возможностью «поделиться» автомобилем с друзьями или членами семьи.Европейским покупателям предложили выбор из двух бензиновых (130 и 150 сил) и двух дизельных двигателей (115 и 150 л.с.). Пятидверный хэтчбек (трехверных версий у «Гольфа» больше не будет) в комплектации Life стоит от 27,5 тыс. евро. В 2020 году на рынок выйдут более доступные Volkswagen Golf по 20 тыс. евро, а также автомобили в исполнении Style и R-Line.Как стало известно журналистам портала «АвтоВести», российская премьера нового Volkswagen Golf состоится не ранее четвертого квартала 2020 года. Отечественным покупателям предложат прежние бензиновые моторы мощностью 110, 125 и 150 сил. На смену «роботу» DSG-7 придет 8-диапазонный «автомат» Aisin. Полностью светодиодная войдет в список стандартного оснащения.
2019-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Челябинск Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.