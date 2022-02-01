В Германии построили самую злую «Ниву» и просят за нее почти 4 млн рублей
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Кузов автомобиля выкрасили специальной устойчивой к царапинам краской. Установили новые силовые бамперы, расширили колесные арки, на двери багажника появилось крепление для запасного колеса, а на переднем бампере – лебедка. Круглые светодиодные фары сохранили оригинальный винтажный дизайн, но светят намного лучше. Под капотом остался штатный 1,7-литровый мотор мощностью 82 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой «механикой» и системой постоянного полного привода.
Компания принимает уже заказы на Niva Monster. Цены начинаются от 44 тысяч евро, что в пересчете по актуальному курсу эквивалентно 3,8 млн рублей. Для сравнения Lada Niva Bronto стоит сейчас в России порядка 1 млн рублей.
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