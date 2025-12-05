Дом на колесах для апокалипсиса: сколько просят за уникальный внедорожник 1996 года?

5 декабря 2025, 14:18
В Германии продают редкий армейский вездеход Pinzgauer в виде кемпера
В Германии продают редкий армейский вездеход Pinzgauer в виде кемпера
В Европе выставили на продажу уникальный автомобиль. Это настоящий дом на колесах. Он построен на базе военного вездехода. У него небольшой пробег и дизельный мотор. Цена может вас сильно удивить.
На европейском рынке подержанных автомобилей появилось весьма необычное предложение. В Германии ищут нового владельца для легендарного австрийского вездехода Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer 4x4, который был профессионально переоборудован в полноценный дом на колесах. Этот экземпляр, сошедший с конвейера в 1996 году, представляет собой редкое сочетание армейской надежности и туристического комфорта.
Автомобиль с пробегом всего 23 692 километра находится в отличном для своих лет состоянии. Под капотом у него установлен надежный 2,4-литровый шестицилиндровый дизельный двигатель от Volkswagen мощностью 105 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода, что делает этот кемпер готовым к самым серьезным испытаниям на бездорожье. Для облегчения управления на машине установлен гидроусилитель руля.
Главная особенность этого «Пинцгауэра» - его жилой модуль. Автомобиль оснащен подъемной крышей, которая значительно увеличивает внутреннее пространство на стоянке. Внутри установлены раскладной диван-кровать от известной фирмы REIMO, автономный отопитель для комфортных ночевок в холодное время года, газовая плита и специально изготовленная деревянная мебель. Стены отделаны войлоком, что добавляет уюта и улучшает теплоизоляцию. Судя по всему, у машины было всего два владельца, которые бережно к ней относились.
Габариты вездехода составляют 4480 мм в длину, 1800 мм в ширину и 2045 мм в высоту. Несмотря на утилитарное происхождение, автомобиль оснащен такими полезными опциями, как ABS и фаркоп для прицепа. Экологический класс соответствует нормам Евро-1.
Как сообщает портал AutoScout24, где размещено объявление, продажей занимается дилерский центр Autohaus Gegner GmbH из города Айленбург. Запрошенная цена составляет 39 840 евро или порядка 3,5 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
