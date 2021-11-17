17 ноября 2021, 09:38
В Германии продают советский КрАЗ: громадный самосвал оценили дешевле новой Lada Granta (фото)
В Германии выставили на продажу старый советский самосвал КрАЗ-256Б. Объявление о продаже появилось на одном из немецких сайтов. Грузовик находится во вполне приличном состоянии.
Дарья Климова Фото: wroom.ru
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Фото: wroom.ru
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Фото: wroom.ru
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Фото: wroom.ru
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Фото: wroom.ru
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Фото: wroom.ru
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Фото: wroom.ru
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Портал wroom.ru уточняет, что самосвал КрАЗ-256Б грузоподъёмностью 12 тонн начали выпускать в 1966 году, а завершилось производство модели только в начале 1990-х годов. Машины экспортировали в четыре десятка стран, включая ГДР, Польшу и даже Великобританию, причем в последнюю КрАЗы поставляли под именем БелАЗ.
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