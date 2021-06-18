В Германии продают советский внедорожник ГАЗ-69А 1969 года в идеальном состоянии
Фото: autoscout24.ru
Фото: autoscout24.ru
Фото: autoscout24.ru
Фото: autoscout24.ru
Фото: autoscout24.ru
В Германии на сайте autoscout24 выставили на продажу ГАЗ-69А 1969 года выпуска. Автомобиль, судя по фотографиям, находится в идеальном состоянии, а его пробег составляет всего 10 тыс. км. Продают советский внедорожник за €15,9 тыс., что по текущему курсу составляет 1,4 млн рублей.
На бежевом кузове нет никаких повреждений или следов ржавчины, салон также находится в отличном состоянии. ГАЗ-69А оснащен бензиновым двигателем объемом 2,1 литра мощностью 55 л.с., силовой агрегат сочетается с трехступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.
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