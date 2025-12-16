Буханка на стероидах: немецкий владелец превратил УАЗ в идеальный дом на колесах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

16 декабря 2025, 07:17

В Германии продают УАЗ Буханку с тюнингом для путешествий и новым техосмотром

Легендарный УАЗ снова удивляет. В Европе продают необычный экземпляр. Машина получила множество доработок. Владелец вложил в нее душу. Теперь он ищет нового хозяина. Узнайте подробности этого проекта.

На европейском рынке подержанных автомобилей появилось весьма интересное предложение для ценителей отечественной техники и автопутешествий. В Германии выставлен на продажу УАЗ-2206, более известный в народе как «Буханка», 2018 года выпуска. Автомобиль с пробегом около 70 тысяч километров прошел серьезную подготовку и превратился в полноценный кемпер, готовый к любым приключениям.

Владелец не поскупился на доработки, направленные на улучшение как проходимости, так и комфорта. В первую очередь в глаза бросается увеличенный на 8 сантиметров дорожный просвет, что значительно повышает внедорожные возможности автомобиля. Для экономии топлива на асфальте на передних ступицах установлены муфты свободного хода. Внешний вид дополняют многочисленные осветительные приборы: мощный прожектор-искатель, дополнительные фары дальнего света и поднятые выше противотуманные фары, что особенно полезно в условиях плохой видимости.

фото: AutoScout

Особое внимание было уделено удобству водителя, что является слабым местом стандартной «Буханки». В кабине установлено регулируемое сиденье, которое позволяет с комфортом разместиться даже водителям ростом выше 180 см. На центральной консоли появилась удобная полка-органайзер. Для развлечения в дороге имеется простая, но надежная магнитола с CD-плеером.

Основная трансформация коснулась, конечно же, салона. Он был полностью переоборудован в жилой модуль. Внутри появился стационарный шкаф для вещей, а также кухонный блок со встроенной газовой горелкой. Пространство организовано очень грамотно: диван легким движением превращается в спальное место для двоих, а под ним находится вместительный отсек для хранения. Для инструмента предусмотрен отдельный ящик, сделанный по индивидуальным размерам. Весь салон утеплен современным материалом «Армафлекс», что позволяет комфортно ночевать в машине даже в прохладную погоду. Для вентиляции в спальной зоне вмонтировано сдвижное окно.

фото: AutoScout

Техническому состоянию автомобиля уделялось не меньше внимания. Владелец обслуживал свой УАЗ у дилера, специализирующегося на российской технике. Недавно была проведена серьезная работа с двигателем: заменена не просто прокладка ГБЦ, а произведена полная профессиональная переборка и шлифовка головки блока цилиндров. Это говорит о подходе, нацеленном на долгосрочную надежность. Кроме того, на автомобиле установлены новые амортизаторы по кругу и свежая выхлопная система. Важным фактом является наличие свежего немецкого техосмотра (TÜV), пройти который с неисправностями практически невозможно.

Автомобиль продается с двумя комплектами резины - зимней и всесезонной, а также с запасным колесом. Приятный бонус для будущего покупателя - наличие всех оригинальных сидений. При желании кемпер можно легко трансформировать обратно в многоместный пассажирский фургон. Причину продажи нынешний хозяин указывает весьма трогательную - он с сожалением расстается с хобби из-за скорого пополнения в семье. За свой дом на колесах владелец просит 17 000 евро или порядка 1,6 млн рублей в пересчете по текущему курсу.

Упомянутые модели: УАЗ 2206 (от 639 990 Р)
Упомянутые марки: УАЗ
