Аномальная жара этим летом: где будет жарче всего и как обезопасить себя за рулём

В России прогнозируют рекордную жару: главные риски для водителей

В ближайшее время в нескольких регионах России, в том числе на северо-западе и на Северном Кавказе ожидается аномальная жара, которая может побить июльский температурный рекорд. Водителям советуют быть особенно внимательными: жара влияет не только на самочувствие, но и на состояние автомобилей и мотоциклов.

В ближайшее время в нескольких регионах России, в том числе на северо-западе и на Северном Кавказе ожидается аномальная жара, которая может побить июльский температурный рекорд. Водителям советуют быть особенно внимательными: жара влияет не только на самочувствие, но и на состояние автомобилей и мотоциклов.

Водителей в России ждет очередное непростое лето: синоптики предупреждают об аномальной жаре в нескольких регионах, которое может серьезно повлиять на дорожную ситуацию и здоровье участников движения. Эпицентром жары нынешним летом станет Урал. Екатеринбург готовится побить 30-летни рекорд, а в Челябинске ожидается самый жаркий сезон за десятилетие. В июле воздух может прогреваться до +35°C. Аномально жарко будет и в Сибири - в Красноярском крае и Иркутской области прогнозируют длительную засуху.

Отдельное внимание стоит уделить рискам для здоровья. Жара особенно опасна для пожилых людей и тех, кто нуждается в уходе. В такие дни важно избегать физических нагрузок, пить больше воды, выбирать легкую одежду и по возможности оставаться в прохладных помещениях. Не стоит забывать и о защите от солнца: кремы, головные уборы и солнцезащитные очки помогут снизить риск перегрева и солнечных ожогов. Важно проветривать помещения ранним утром или ночью, когда температура на улице минимальна.

Для автомобилистов и мотоциклистов жара - это не только дискомфорт, но и дополнительные опасности. В машине всегда должны быть прохладные напитки, а длительные поездки лучше разбивать на короткие отрезки с частыми остановками. Парковать автомобиль рекомендуется в тени или использовать специальные отражающие экраны, чтобы избежать перегрева салона. Особенно опасно оставлять детей и животных в закрытых авто даже на короткое время: температура внутри может стать критической всего за несколько минут.

Перед выездом важно проверить давление в шинах - при жаре оно должно соответствовать норме, иначе возрастает риск их разрушения из-за перегрева. На дорогах с интенсивным движением и высокой температурой асфальта шины могут попросту лопнуть, что в свою очередь чревато потерей управления и аварией. Мотоциклистам стоит помнить, что даже в пробке обгон между рядами запрещен, а перегрев двигателя да и самого водителя в таких условиях - не редкость.

Судя по имеющимся данным, подобные природные аномалии становятся все более частыми в России. В последние годы фиксируется рост числа дней с экстремальной жарой, что влияет не только на комфорт, но и на безопасность дорожного движения. Важно помнить: своевременные меры предосторожности и внимательность за рулем помогут избежать неприятных последствий и сохранить здоровье в период аномальной жары.