В Германии ситуация как у нас: у дилеров дефицит, покупатели в ярости
Автомобильные дилеры в Германии жалуются на участившиеся случаи отмены заказов компаниями, производящими автомобили. Раньше подобные случаи были в диковинку, и если имели место, то, как правило, в период смены поколений. Сегодня же, по словам г-на Пекруна, они встречаются сплошь и рядом: «Большая удача, если клиент получает автомобиль в той самой комплектации, которую он когда-то заказывал».
В январском опросе ZDK 80% из 884 дилеров так или иначе заявили о подобной ситуации с поставками машин. 14 600 ранее заказанных автомобилей до сих пор не приехали к заказчикам, притом что время выполнения заказа давно истекло.
«Это большие цифры, – заявил Томас Пекрун. – Обычно такое происходит крайне редко, может быть, 2-5 раз в год в отдельно взятом автосалоне». Эксперт приводит в пример один из известных ему автоцентров, где «недополучение» достигло цифры в 100 автомобилей. «Вы можете себе представить, что клиенты говорят дилеру?» – вопрошает г-н Пекрун.
По его мнению, «создается впечатление, что автопроизводители и импортеры банально перекладывают свои проблемы на торговцев и клиентов, которые, в свою очередь, ничего не могут поделать, чтобы изменить ситуацию, и при этом уже достаточно измотаны длительными сроками ожидания машин». «Если я принимаю заказ как производитель, я обязан убедиться, что автомобиль изготовлен и поставлен клиенту, – говорит Томас Пекрун. – Но этого сегодня не происходит».
В ходе проведенного опроса удалось также выяснить настроение дилерского корпуса. 80% продавцов автомобилей заявили о том, что никакой соответствующей компенсации или помощи со стороны автопроизводителя или импортера не получили.
«Создавшаяся ситуация неприемлема для цивилизованного рынка, – продолжает Томас Пекрун. – Тем более, что она сложилась на фоне массового провала продаж новых автомобилей, которые в 2021 году упали в сравнении с 2019 годом почти на миллион единиц.
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