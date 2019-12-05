5 декабря 2019, 09:56
В Германии стартовало производство кросс-кабриолета Volkswagen T-Roc
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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen T-Roc решила вновь попытать счастье в экстравагантном сегменте кросс-кабриолетов. На заводе в немецком Оснабрюке началась сборка открытой версии компактного кроссовера Volkswagen T-Roc.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
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В моторную гамму вошли два бензиновых наддувных агрегата: трехцилиндровый объемом 1,0 литр и мощностью 114 л.с., а также 1,5-литровая «турбочетверка», которая выдает 148 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод – передний или полный.
Собирают кабриолет T-Roc на заводе концерна Volkswagen Group в Оснабрюке, по соседству с Porsche Cayman. В продажу новинка поступит весной 2020 года. Ожидается, что стоить кросс-кабриолет будет примерно от 26 тысяч евро. Покупателям предложат два стайлинг-пакета: Style и R-Line. В списке доступных опций: 19-дюймовые колеса, премиальная аудиосистема Beats, цифровая приборная панель и многое другое.
Прямых конкурентов у Volkswagen T-Roc Cabriolet сейчас на рынке нет. Пионером сегмента кросс-кабриолетов можно назвать Porsche Cayenne Cabriolet, показанный в виде концепта в далеком 2002 году. Позднее свои версии представили Nissan (Murano CrossCabriolet) или Land Rover (Evoque Convertible). Оба пошли в серию. Но открытая версия «Мурано» просуществовала на рынке лишь 4 года, а выпуск Evoque Convertible завершился в 2018 году с выходом нового поколения.
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Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
05.06.2018, 20:06
Тест-драйв VW Passat Alltrack: между городом и деревней
07.08.2017, 09:18
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Идея оригинальная, но для России абсолютно нежизнеспособная, разве что из сочинских богатеев кто заинтересуется. А вообще, чем оригинальничать, лучше бы свои обычные модели совершенствовали.
Не понимаю политику компании. Чем выпускать никому не нужную "заряженную" версию, лучше бы лошадей к базовой добавили. 115 сил для кроссовера - это очень мало. Даже для малолитражек этого уже недостаточно.
Цитата:| Кому: Ирина радиатор печки потек вот и потеет
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