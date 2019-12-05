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5 декабря 2019, 09:56

В Германии стартовало производство кросс-кабриолета Volkswagen T-Roc

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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen T-Roc решила вновь попытать счастье в экстравагантном сегменте кросс-кабриолетов. На заводе в немецком Оснабрюке началась сборка открытой версии компактного кроссовера Volkswagen T-Roc.
В Германии стартовало производство кросс кабриолета Volkswagen T Roc

Фото: Volkswagen

В Германии стартовало производство кросс кабриолета Volkswagen T Roc

Фото: Volkswagen

В Германии стартовало производство кросс кабриолета Volkswagen T Roc

Фото: Volkswagen

В Германии стартовало производство кросс кабриолета Volkswagen T Roc

Фото: Volkswagen

В Германии стартовало производство кросс кабриолета Volkswagen T Roc

Фото: Volkswagen

В Германии стартовало производство кросс кабриолета Volkswagen T Roc

Фото: Volkswagen

В Германии стартовало производство кросс кабриолета Volkswagen T Roc

Фото: Volkswagen

В Германии стартовало производство кросс кабриолета Volkswagen T Roc

Фото: Volkswagen

В Германии стартовало производство кросс кабриолета Volkswagen T Roc

Фото: Volkswagen

В Германии стартовало производство кросс кабриолета Volkswagen T Roc
В Германии стартовало производство кросс кабриолета Volkswagen T Roc
В Германии стартовало производство кросс кабриолета Volkswagen T Roc
В Германии стартовало производство кросс кабриолета Volkswagen T Roc
В Германии стартовало производство кросс кабриолета Volkswagen T Roc
В Германии стартовало производство кросс кабриолета Volkswagen T Roc
В Германии стартовало производство кросс кабриолета Volkswagen T Roc
В Германии стартовало производство кросс кабриолета Volkswagen T Roc
В Германии стартовало производство кросс кабриолета Volkswagen T Roc
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Кабриолет Volkswagen T-Roc дебютировал в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль построен на базе трехдверной версии стандартного кроссовера T-Roc. Поднять или убрать мягкий складной верх можно за 9 секунд на скорости до 30 км/ч. Багажник стал немного меньше – пришлось выделить место для механизма крыши. Но при необходимости можно сложить второй ряд сидений. Специальное «окошко», ведущее из багажника в салон, позволяет перевозить длинномерные предметы.

В моторную гамму вошли два бензиновых наддувных агрегата: трехцилиндровый объемом 1,0 литр и мощностью 114 л.с., а также 1,5-литровая «турбочетверка», которая выдает 148 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод – передний или полный.

Собирают кабриолет T-Roc на заводе концерна Volkswagen Group в Оснабрюке, по соседству с Porsche Cayman. В продажу новинка поступит весной 2020 года. Ожидается, что стоить кросс-кабриолет будет примерно от 26 тысяч евро. Покупателям предложат два стайлинг-пакета: Style и R-Line. В списке доступных опций: 19-дюймовые колеса, премиальная аудиосистема Beats, цифровая приборная панель и многое другое. 

Прямых конкурентов у Volkswagen T-Roc Cabriolet сейчас на рынке нет. Пионером сегмента кросс-кабриолетов можно назвать Porsche Cayenne Cabriolet, показанный в виде концепта в далеком 2002 году. Позднее свои версии представили Nissan (Murano CrossCabriolet) или Land Rover (Evoque Convertible). Оба пошли в серию. Но открытая версия «Мурано» просуществовала на рынке лишь 4 года, а выпуск Evoque Convertible завершился в 2018 году с выходом нового поколения.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Volkswagen построит кросс-кабриолет к 2020 году
Идея оригинальная, но для России абсолютно нежизнеспособная, разве что из сочинских богатеев кто заинтересуется. А вообще, чем оригинальничать, лучше бы свои обычные модели совершенствовали.
Марат
Volkswagen тестирует «горячую» версию T-Roc
Не понимаю политику компании. Чем выпускать никому не нужную "заряженную" версию, лучше бы лошадей к базовой добавили. 115 сил для кроссовера - это очень мало. Даже для малолитражек этого уже недостаточно.
Вениамин
Форум Volkswagen Sharan
Цитата:| Кому: Ирина радиатор печки потек вот и потеет
Анатолий
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В Германии стартовало производство кросс-кабриолета Volkswagen T-Roc
{{material_124855}}Кабриолет Volkswagen T-Roc дебютировал в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль построен на базе трехдверной версии стандартного кроссовера T-Roc. Поднять или убрать мягкий складной верх можно за 9 секунд на скорости до 30 км/ч. Багажник стал немного меньше – пришлось выделить место для механизма крыши. Но при необходимости можно сложить второй ряд сидений. Специальное «окошко», ведущее из багажника в салон, позволяет перевозить длинномерные предметы.В моторную гамму вошли два бензиновых наддувных агрегата: трехцилиндровый объемом 1,0 литр и мощностью 114 л.с., а также 1,5-литровая «турбочетверка», которая выдает 148 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод – передний или полный.Собирают кабриолет T-Roc на заводе концерна Volkswagen Group в Оснабрюке, по соседству с Porsche Cayman. В продажу новинка поступит весной 2020 года. Ожидается, что стоить кросс-кабриолет будет примерно от 26 тысяч евро. Покупателям предложат два стайлинг-пакета: Style и R-Line. В списке доступных опций: 19-дюймовые колеса, премиальная аудиосистема Beats, цифровая приборная панель и многое другое. Прямых конкурентов у Volkswagen T-Roc Cabriolet сейчас на рынке нет. Пионером сегмента кросс-кабриолетов можно назвать Porsche Cayenne Cabriolet, показанный в виде концепта в далеком 2002 году. Позднее свои версии представили Nissan (Murano CrossCabriolet) или Land Rover (Evoque Convertible). Оба пошли в серию. Но открытая версия «Мурано» просуществовала на рынке лишь 4 года, а выпуск Evoque Convertible завершился в 2018 году с выходом нового поколения.
2019-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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