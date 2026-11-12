Кто главный на круге и как не получить штраф: что важно знать о проезде кругового перекрестка

Круговой перекресток: как проехать правильно и не получить штраф

Круговые перекрестки остаются одной из самых сложных тем для водителей: путаница с приоритетом и полосами создает аварийные ситуации. Разбираем, как правильно проезжать кольцо, кому уступать и какие штрафы грозят за ошибки.

Круговые перекрестки остаются одной из самых сложных тем для водителей: путаница с приоритетом и полосами создает аварийные ситуации. Разбираем, как правильно проезжать кольцо, кому уступать и какие штрафы грозят за ошибки.

Знание правил дорожного движения — это не формальность для экзамена, а базовая необходимость для каждого, кто садится за руль. Круговые перекрестки относятся к числу тех элементов дорожной сети, где неверное понимание приоритета или порядка маневрирования создает аварийные ситуации с высокой вероятностью столкновений. Именно поэтому важно четко усвоить, как правильно проезжать круговой перекресток, — это напрямую влияет на вашу безопасность и безопасность окружающих.

Круговой перекресток в России работает по принципу: приоритет определяется знаками перед въездом, а не самой формой перекрестка. Если перед вами только знак «Круговое движение» или он сочетается с «Уступите дорогу», вы обязаны пропустить всех, кто уже движется по кольцу. Если же установлен знак «Главная дорога», преимущество на вашей стороне, и уступать никому не нужно. При работающем светофоре знаки приоритета не действуют — вы подчиняетесь только его сигналам.

Въезжать можно с любой полосы, но выезжать — только с крайней правой. При въезде включайте правый поворотник, при перестроении внутри кольца — соответствующий сигнал. Если вам нужно съехать, а вы находитесь в левом ряду, перестройтесь в правый заранее; проехали свой съезд — лучше сделайте еще один круг, чем пытайтесь повернуть с левой полосы.

Отдельно стоит помнить: если круговая развязка не обозначена знаком «Круговое движение», правило «главного на кольце» не работает — действуют общие правила проезда перекрестков, включая «помеху справа». За непредоставление преимущества, когда это требовалось, грозит штраф до 1000 рублей, а за нарушение правил маневрирования — предупреждение или 500 рублей.