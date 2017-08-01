1 августа 2017, 20:20
В Германии выпущен электрокар на солнечных батареях
Специалисты стартапа Sono Motors объявили завершение работ над новым электрокаром, работающим на солнечных батареях. Новинка получила имя Sion, и по словам создателей, попадет в нишу бюджетных «зеленых» автомобилей.
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Сейчас открыт предзаказ на экоавтомобиль, старт продаж которого запланирован на 2019 год. Серийное производство начнется в случае поступления 5 000 заявок от потенциальных покупателей. За новинку в комплектации Extender придется заплатить не менее 16 000 евро.
Плюсы и минусы
|Рынку не хватает бюджетной модели электрокара
|Нет уверенности, что новинка поступит в серийное производство
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