1 августа 2017, 20:20

В Германии выпущен электрокар на солнечных батареях

Специалисты стартапа Sono Motors объявили завершение работ над новым электрокаром, работающим на солнечных батареях. Новинка получила имя Sion, и по словам создателей, попадет в нишу бюджетных «зеленых» автомобилей.
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На крыше компактной модели расположены 330 фотоэлементов, покрытых поликарбонатом для защиты от внешних факторов и погоды. В ясные дни электромобиль сможет преодолевать до 30 км пути за счет солнечной энергии. В комплект к новинке предлагаются два аккумулятора с емкостью 14,4 или 30 кВтч, позволяющие проехать без зарядки 80 или 193 км соответственно. При этом заряд от солнечных батарей не учитывается. Зарядить аккумуляторы до 80% можно всего за 40 минут. Дополнительные батареи можно приобрести отдельно или взять в лизинг. Аналогичная схема реализована при продажах французского Renault Zoe.

Сейчас открыт предзаказ на экоавтомобиль, старт продаж которого запланирован на 2019 год. Серийное производство начнется в случае поступления 5 000 заявок от потенциальных покупателей. За новинку в комплектации Extender придется заплатить не менее 16 000 евро.

Плюсы и минусы
Рынку не хватает бюджетной модели электрокараНет уверенности, что новинка поступит в серийное производство
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В Германии выпущен электрокар на солнечных батареях
{{material_120024}}На крыше компактной модели расположены 330 фотоэлементов, покрытых поликарбонатом для защиты от внешних факторов и погоды. В ясные дни электромобиль сможет преодолевать до 30 км пути за счет солнечной энергии. В комплект к новинке предлагаются два аккумулятора с емкостью 14,4 или 30 кВтч, позволяющие проехать без зарядки 80 или 193 км соответственно. При этом заряд от солнечных батарей не учитывается. Зарядить аккумуляторы до 80% можно всего за 40 минут. Дополнительные батареи можно приобрести отдельно или взять в лизинг. Аналогичная схема реализована при продажах французского Renault Zoe.Сейчас открыт предзаказ на экоавтомобиль, старт продаж которого запланирован на 2019 год. Серийное производство начнется в случае поступления 5 000 заявок от потенциальных покупателей. За новинку в комплектации Extender придется заплатить не менее 16 000 евро.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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