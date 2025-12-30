Редкий для Европы универсал Lada Priora 2012 года ищет нового владельца – цена удивляет

В Германии универсал Lada Priora оказался никому не нужен: отдают по цене смартфона

В Германии появился необычный универсал Lada Priora 2012 года. Автомобиль с пробегом и интересной комплектацией. Цена вызывает вопросы. Подробности о состоянии и оснащении – в нашем материале.

На рынке подержанных автомобилей Германии редакция 110km.ru обнаружила интересный экземпляр – универсал Lada Priora Kombi 2012 года выпуска. Машина продается через официального дилера Autohaus Hanauer GmbH & Co. KG, что уже само по себе редкость для российских моделей на европейском рынке. Пробег автомобиля составляет 110 380 километров, а цена установлена на уровне всего 599 евро или порядка 55 тысяч рублей в пересчете по курсу.

Этот универсал оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, развивающим 98 л.с., и механической коробкой передач. Кузов окрашен в серый металлик. В комплектацию входят кондиционер, электростеклоподъемники, электропривод боковых зеркал, а также складывающееся заднее сиденье, что добавляет удобства при перевозке багажа.

Безопасность обеспечивают 2 подушки безопасности, система ABS, иммобилайзер и гидроусилитель руля. Для комфорта предусмотрены бортовой компьютер, CD-проигрыватель, радио и USB-разъем. Среди дополнительных опций – багажник на крыше и фаркоп, что расширяет возможности использования автомобиля для путешествий или перевозки грузов.

Автомобиль прошел техосмотр и контроль выхлопа в августе 2025 года, что подтверждает его техническое состояние. Экологический класс – Евро 5, уровень выбросов соответствует зеленому стандарту. Универсал оборудован 5-ступенчатой механикой и четырехцилиндровым мотором, что делает его простым в обслуживании и надежным в эксплуатации.

Фото: AutoScout

Среди особенностей стоит отметить механическую регулировку зеркал, антенну на крыше, обогрев заднего стекла, а также регулируемую по высоте рулевую колонку и настройку света фар. Бамперы окрашены в цвет кузова.

Такие предложения встречаются на европейском рынке нечасто. Lada Priora Kombi с прозрачной историей эксплуатации за столь смешную сумму может заинтересовать как коллекционеров, так и тех, кто ищет недорогой, но практичный автомобиль для повседневных задач.