Редкий для Европы универсал Lada Priora 2012 года ищет нового владельца – цена удивляет

30 декабря 2025, 09:07
В Германии универсал Lada Priora оказался никому не нужен: отдают по цене смартфона
В Германии универсал Lada Priora оказался никому не нужен: отдают по цене смартфона
В Германии появился необычный универсал Lada Priora 2012 года. Автомобиль с пробегом и интересной комплектацией. Цена вызывает вопросы. Подробности о состоянии и оснащении – в нашем материале.
На рынке подержанных автомобилей Германии редакция 110km.ru обнаружила интересный экземпляр – универсал Lada Priora Kombi 2012 года выпуска. Машина продается через официального дилера Autohaus Hanauer GmbH & Co. KG, что уже само по себе редкость для российских моделей на европейском рынке. Пробег автомобиля составляет 110 380 километров, а цена установлена на уровне всего 599 евро или порядка 55 тысяч рублей в пересчете по курсу.
Этот универсал оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, развивающим 98 л.с., и механической коробкой передач. Кузов окрашен в серый металлик. В комплектацию входят кондиционер, электростеклоподъемники, электропривод боковых зеркал, а также складывающееся заднее сиденье, что добавляет удобства при перевозке багажа.
Безопасность обеспечивают 2 подушки безопасности, система ABS, иммобилайзер и гидроусилитель руля. Для комфорта предусмотрены бортовой компьютер, CD-проигрыватель, радио и USB-разъем. Среди дополнительных опций – багажник на крыше и фаркоп, что расширяет возможности использования автомобиля для путешествий или перевозки грузов.
Автомобиль прошел техосмотр и контроль выхлопа в августе 2025 года, что подтверждает его техническое состояние. Экологический класс – Евро 5, уровень выбросов соответствует зеленому стандарту. Универсал оборудован 5-ступенчатой механикой и четырехцилиндровым мотором, что делает его простым в обслуживании и надежным в эксплуатации.
Среди особенностей стоит отметить механическую регулировку зеркал, антенну на крыше, обогрев заднего стекла, а также регулируемую по высоте рулевую колонку и настройку света фар. Бамперы окрашены в цвет кузова.
Такие предложения встречаются на европейском рынке нечасто. Lada Priora Kombi с прозрачной историей эксплуатации за столь смешную сумму может заинтересовать как коллекционеров, так и тех, кто ищет недорогой, но практичный автомобиль для повседневных задач.
Похожие материалы Лада
-
24.12.2025, 15:01
В Москве продают новую Lada Priora 2012 года с минимальным пробегом за 1,55 млн рублей
В столице выставили на продажу уникальную Lada Priora, простоявшую 13 лет в гараже. Седан сохранил заводское состояние и может заинтересовать коллекционеров. Цена сопоставима с новыми моделями, но продавец готов к обсуждению. Возможен обмен на Lada Niva.Читать далее
-
08.12.2025, 11:32
В России продают уникальный фургон Lada Priora из «Богдана»
В Тобольске появился необычный фургон. Он выглядит как Lada Priora. Но это совсем другая модель. Владелец просит за него 280 тысяч. Что это за редкий автомобиль? Узнайте все подробности.Читать далее
-
10.11.2025, 22:37
Рынок подержанных авто в октябре: какие машины чаще всего продавали россияне
Российский рынок авто с пробегом изменился. Цены на машины пошли вниз. Эксперты назвали самые популярные модели. В топах оказались неожиданные лидеры. Узнайте, что сейчас покупают водители.Читать далее
-
22.05.2020, 12:59
Какие автомобили Lada меньше теряют в цене
Продукция АвтоВАЗа традиционно занимает верхние строчки во всех рейтингах продаж. По статистике, автомобили Lada составляют треть всего отечественного легкового автопарка. При перепродаже меньше всего теряют в цене две современные модели бренда.Читать далее
-
30.12.2025, 10:54
Почти новая Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года выставлена на продажу в Бельгии
В продаже появилась Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года. Автомобиль прошел всего 54 607 км. Состояние отличное, комплектация расширенная. Цена вызывает интерес. Подробности о машине и продавце — в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 10:37
В России продают почти новый ВАЗ-2114 с минимальным пробегом по цене телевизора
В РФ выставили на продажу 18-летний ВАЗ-2114 с пробегом всего 15 тысяч км. Машина сохранилась в отличном состоянии. Цена сопоставима с новым телевизором. Подробности о комплектации и истории авто - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 10:01
Уникальный УАЗ 469 миллионник с техникой Mercedes G-Class выставлен на продажу в Германии
В Германии появился необычный УАЗ 469 с техникой Mercedes G. Автомобиль подготовлен для бездорожья и соревнований. Оригинальные размеры сохранены. Цена и детали вызывают интерес. Необычный проект ждет нового владельца.Читать далее
-
30.12.2025, 09:29
Утильсбор в Беларуси: как новые правила изменили рынок и повлияли на долю BELGEE
Белорусский авторынок переживает неожиданные перемены после введения утильсбора. Продажи новых машин растут, но структура рынка меняется. Импорт физлицами увеличился в разы. Доля местных производителей и российских брендов снижается. Эксперты анализируют причины и последствия.Читать далее
-
30.12.2025, 08:38
Три лучших универсала до 1,5 млн рублей на вторичном рынке России
Универсалы исчезают с рынка, но интерес к ним не угасает. Журналисты нашли три достойных варианта с пробегом по цене новой Гранты. В подборке есть как редкие европейцы, так и популярные модели. Какой универсал окажется лучшим — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 08:19
FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
FAW Bestune JoyEE 03 появился в Беларуси и сразу привлек внимание. Внешне он сочетает черты кроссовера и хэтчбека. Внутри — простор и современные технологии. Как он ведет себя на дороге? Все подробности — в нашем обзоре.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
24.12.2025, 15:01
В Москве продают новую Lada Priora 2012 года с минимальным пробегом за 1,55 млн рублей
В столице выставили на продажу уникальную Lada Priora, простоявшую 13 лет в гараже. Седан сохранил заводское состояние и может заинтересовать коллекционеров. Цена сопоставима с новыми моделями, но продавец готов к обсуждению. Возможен обмен на Lada Niva.Читать далее
-
08.12.2025, 11:32
В России продают уникальный фургон Lada Priora из «Богдана»
В Тобольске появился необычный фургон. Он выглядит как Lada Priora. Но это совсем другая модель. Владелец просит за него 280 тысяч. Что это за редкий автомобиль? Узнайте все подробности.Читать далее
-
10.11.2025, 22:37
Рынок подержанных авто в октябре: какие машины чаще всего продавали россияне
Российский рынок авто с пробегом изменился. Цены на машины пошли вниз. Эксперты назвали самые популярные модели. В топах оказались неожиданные лидеры. Узнайте, что сейчас покупают водители.Читать далее
-
22.05.2020, 12:59
Какие автомобили Lada меньше теряют в цене
Продукция АвтоВАЗа традиционно занимает верхние строчки во всех рейтингах продаж. По статистике, автомобили Lada составляют треть всего отечественного легкового автопарка. При перепродаже меньше всего теряют в цене две современные модели бренда.Читать далее
-
30.12.2025, 10:54
Почти новая Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года выставлена на продажу в Бельгии
В продаже появилась Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года. Автомобиль прошел всего 54 607 км. Состояние отличное, комплектация расширенная. Цена вызывает интерес. Подробности о машине и продавце — в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 10:37
В России продают почти новый ВАЗ-2114 с минимальным пробегом по цене телевизора
В РФ выставили на продажу 18-летний ВАЗ-2114 с пробегом всего 15 тысяч км. Машина сохранилась в отличном состоянии. Цена сопоставима с новым телевизором. Подробности о комплектации и истории авто - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 10:01
Уникальный УАЗ 469 миллионник с техникой Mercedes G-Class выставлен на продажу в Германии
В Германии появился необычный УАЗ 469 с техникой Mercedes G. Автомобиль подготовлен для бездорожья и соревнований. Оригинальные размеры сохранены. Цена и детали вызывают интерес. Необычный проект ждет нового владельца.Читать далее
-
30.12.2025, 09:29
Утильсбор в Беларуси: как новые правила изменили рынок и повлияли на долю BELGEE
Белорусский авторынок переживает неожиданные перемены после введения утильсбора. Продажи новых машин растут, но структура рынка меняется. Импорт физлицами увеличился в разы. Доля местных производителей и российских брендов снижается. Эксперты анализируют причины и последствия.Читать далее
-
30.12.2025, 08:38
Три лучших универсала до 1,5 млн рублей на вторичном рынке России
Универсалы исчезают с рынка, но интерес к ним не угасает. Журналисты нашли три достойных варианта с пробегом по цене новой Гранты. В подборке есть как редкие европейцы, так и популярные модели. Какой универсал окажется лучшим — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 08:19
FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
FAW Bestune JoyEE 03 появился в Беларуси и сразу привлек внимание. Внешне он сочетает черты кроссовера и хэтчбека. Внутри — простор и современные технологии. Как он ведет себя на дороге? Все подробности — в нашем обзоре.Читать далее