Редчайший пикап на базе Lada Niva выставлен на продажу в Германии с советским мотором — чем уникален автомобиль

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 04:30

В Германии появился редкий экземпляр Lada Niva, превращенный в полноценный внедорожный пикап с роскошной отделкой и минимальным пробегом. Такой автомобиль - редкость на европейском рынке, особенно с учетом его доработок и стоимости. Почему этот проект вызвал интерес у коллекционеров и автолюбителей - разбираемся в деталях.

Необычный случай на европейском рынке: в Германии на продажу выставлен уникальный пикап, созданный на базе Lada Niva 2022 года выпуска. Этот автомобиль сразу привлекает внимание не только поклонников советской классики, но и тех, кто ценит проекты высокого уровня и редкие модификации. Причина проста: столь глубокая переделка и проработанность встречаются редко, особенно среди автомобилей российского происхождения.

Машина прошла официальную регистрацию в Германии и полностью соответствует местным требованиям. В тюнинг-ателье серьёзно изменили конструкцию: стандартный кузов уступил место открытой грузовой платформе, а за кабиной срезали крышу, превратив классический внедорожник в пикап. Такой подход позволил не только изменить внешний вид, но и улучшить функциональность автомобиля.

Внедорожные качества были усилены за счет установки силовых бамперов, расширителей колесных арок, шноркеля, световой дуги с механическими прожекторами, подножек и внешнего крепления запасного колеса. Для уверенного движения по бездорожью автомобиль получил специальные шины на легкосплавных дисках, современную светодиодную оптику и лебедку. Все эти доработки делают пикап не просто эффектным, а по-настоящему практичным для жестких условий эксплуатации.

Интерьер сохранил узнаваемый стиль «Нивы», но получил заметные улучшения: сиденья и дверные панели обтянуты кожей, установлены современная медиасистема Sony и акустика JBL. Под капотом изменений не произошло — здесь работает стандартный бензиновый двигатель объемом 1,7 литра мощностью 83 л.с. в паре с механической коробкой передач и раздаточной коробкой. Пробег автомобиля составляет всего 890 километров, что делает его практически новым.

Стоимость этого уникального экземпляра — 34 950 евро, что по текущему курсу эквивалентно примерно 3,05 миллиона рублей. Такая цена объясняется не только редкостью самой модификации, но и высоким качеством выполнения всех работ. Подобные проекты высоко ценятся на рынке, а интерес к ним стабильно высок среди коллекционеров и ценителей необычных автомобилей. В условиях, когда классические Lada Niva становятся все более востребованными в Европе, этот пикап может стать настоящей находкой для тех, кто ищет неординарные решения и готов инвестировать в эксклюзив.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р)
