Как зимой быстро очистить машину ото льда и не получить штраф во дворе?

Стоять с заведенным мотором во дворе дольше 5 минут нельзя, а ехать с обледеневшими стеклами опасно. Собрали правила очистки автомобиля зимой, рабочие лайфхаки и частые ошибки.

Стоять с заведенным мотором во дворе дольше 5 минут нельзя, а ехать с обледеневшими стеклами опасно. Собрали правила очистки автомобиля зимой, рабочие лайфхаки и частые ошибки.

В России запрещено стоять во дворе с работающим двигателем более 5 минут. В противном случае могут выписать штраф: 3 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 1 500 рублей - в остальных регионах России. Запрет установлен пунктом 17.2 ПДД РФ. Поэтому зимой перед поездкой стекла придется очищать вручную или подходящими средствами, не оставляя двигатель надолго включенным.

Оставлять на лобовом стекле маленькое смотровое отверстие также нельзя. За нарушение обзорности (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ) оштрафуют на 500 рублей. Полностью чистыми должны быть лобовое и передние боковые стекла. Боковые зеркала заднего вида также должны оставаться чистыми.

Кроме того, автомобиль необходимо очистить от снега полностью, включая крышу: снег или лед с нее может соскользнуть и помешать другим участникам движения. Также следует очистить фары, чтобы автомобиль оставался заметным на дороге. Номерной знак также необходимо привести в порядок, чтобы он оставался читаемым. В противном случае, вы рискуете не только своей безопасностью, но и кошельком.

Для удаления льда подойдет пластиковый скребок. Металлический край способен поцарапать стекло, а при неосторожном движении повредить лакокрасочное покрытие. Удобнее выбрать модель с зубчатой стороной для толстого льда и гладкой кромкой для его снятия. Щетка пригодится, чтобы убрать снег с кузова.

Сильно загрязненные окна требуют осторожности: частицы грязи могут сработать как наждачная бумага и оставить царапины. Давить на скребок и резко водить им вперед-назад не следует. Лучше следить за чистотой стекол постоянно и не оставлять на ночь машины с грязными окнами.

Средство для размораживания может растопить лед после распыления, но результат зависит от его состава. Перед использованием важно убедиться, что оно не оставляет на стекле разводов или жирной пленки. Горячую воду применять нельзя: перепад температуры способен спровоцировать трещину. Теплая или холодная вода также не решает проблему надолго: растаявший от воды лед может замерзнуть снова.

Зимой обмерзают и резиновые щетки стеклоочистителей. Если на них останется грязь, они могут поцарапать лобовое стекло. Для очистки продаются специальные скребки. Важна и незамерзающая жидкость для омывателя. Для верности лучше заливать состав, рассчитанный на температуру до не выше 25°C. Он помогает растопить лед при работе щеток и препятствует повторному замерзанию стекла после начала движения.

Пластиковые рассеиватели фар и светодиодные фонари также можно повредить скребком. Снег с них лучше смахнуть, а оставшийся лед растопить противообледенительной смесью. Остатки затем убрать тканью или резиновым скребком. Светодиодные лампы почти не нагреваются самостоятельно.

Для заднего стекла действует исключение. По аналогии с глухой тонировкой оно может оставаться частично закрытым, если автомобиль оборудован исправными наружными зеркалами. Это не отменяет обязанности полностью очистить лобовое и передние боковые стекла, а также убрать снег или лед, способные упасть с кузова либо закрыть фары и номерной знак. Кроме того, должен просматриваться повторитель стоп-сигнала.

У электромобилей обогрев начинается сразу, в отличие от машин с двигателем внутреннего сгорания, которым необходимо время для выработки тепла. Воздух из вентиляционного отверстия рядом с рулем зачастую очень быстро прогревается примерно 20°C, а через пять минут почти 40°C. Если электромобиль подключен к зарядке, предварительный обогрев не уменьшает запас хода. Это относится и к некоторым подключаемым гибридам.

Чтобы стекла не покрывались льдом ночью, можно закрыть лобовое стекло специальным чехлом. На популярных маркетплейсах они стоят от 500 рублей и выше. В экстренном случае подойдет прочный кусок картона. Старые газеты использовать не стоит: они примерзают к стеклу.