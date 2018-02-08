8 февраля 2018, 10:47

В ГИБДД началось массовое сокращение

В России начали увольнять сотрудников ГИБДД. В общей сложности планируется сократить 10 000 рабочих мест. В одних регионах закрывают вакантные должности, в других – сокращают «кабинетных» сотрудников, а кое-где увольняют тех, патрулирует дороги.
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По официальной версии МВД, сокращение личного состава связано с передачей части полномочий по фиксации нарушений ПДД исполнительной власти, а также с распространением дорожных фото- и видеокамер. По словам представителя МВД, увольнение не коснется центрального аппарата ГИБДД. А главам территориальных инспекций предоставят право решать вопрос с сокращением самостоятельно. Поскольку нехватка кадров в органах МВД велика, сокращенные сотрудники не должны испытывать проблем с дальнейшим трудоустройством.

По мнению экспертов, штат ГИБДД в России действительно сильно раздут, и грядущее сокращение никак не повлияет на дорожную безопасность. Так, глава ГУВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов, выступая перед городскими депутатами, заверил, что массовое увольнение сотрудников никак не отразится на ситуации с нарушениями ПДД. По его словам, в ближайшем будущем планируется увеличить количество камер фото- и видеофиксации. За 3 - 4 месяца все вложения окупятся, и «жители ничего не почувствуют». Отметим, что в Петербурге собираются сократить 400 человек, т.е. примерно каждого четвертого сотрудника ГИБДД.

Еще одна вероятная причина сокращения штата сотрудников может крыться в предстоящей реорганизации Госавтоинспекции и её последующем объединении с патрульно-постовой службой (ППС). 
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В ГИБДД началось массовое сокращение
По официальной версии МВД, сокращение личного состава связано с передачей части полномочий по фиксации нарушений ПДД исполнительной власти, а также с распространением дорожных фото- и видеокамер. По словам представителя МВД, увольнение не коснется центрального аппарата ГИБДД. А главам территориальных инспекций предоставят право решать вопрос с сокращением самостоятельно. Поскольку нехватка кадров в органах МВД велика, сокращенные сотрудники не должны испытывать проблем с дальнейшим трудоустройством.По мнению экспертов, штат ГИБДД в России действительно сильно раздут, и грядущее сокращение никак не повлияет на дорожную безопасность. Так, глава ГУВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов, выступая перед городскими депутатами, заверил, что массовое увольнение сотрудников никак не отразится на ситуации с нарушениями ПДД. По его словам, в ближайшем будущем планируется увеличить количество камер фото- и видеофиксации. За 3 - 4 месяца все вложения окупятся, и «жители ничего не почувствуют». Отметим, что в Петербурге собираются сократить 400 человек, т.е. примерно каждого четвертого сотрудника ГИБДД.Еще одна вероятная причина сокращения штата сотрудников может крыться в предстоящей реорганизации Госавтоинспекции и её последующем объединении с патрульно-постовой службой (ППС). 
2018-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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