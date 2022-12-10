В ГИБДД назвали самые опасные автомобили при ДТП

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Самыми опасными для жизни были признаны автомобили ВАЗ (Lada), Daewoo и Chevrolet, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на статистику ГИБДД. Именно в машинах этих марок чаще всего гибнут люди при ДТП. Самая высокая тяжесть увечий в авариях также в «Жигулях», а еще в автомобилях ГАЗа и Mitsubishi. Эксперты говорят, что дело в тут не столько в дефектах конструкции, сколько в большом количестве устаревших моделей именно этих марок в российском автопарке. Риск погибнуть в 15-летнем автомобиле возрастает в 1,5 раза, а в 20-летнем – вдвое. Отечественный автопарк стремительно стареет. С увеличением возраста автомобилей будет возрастать и тяжесть последствий при ДТП.

Статистика рассчитывалась на основе удельного веса числа погибших, находившихся в момент ДТП в салоне легковых автомобилей конкретной марки, относительно общего количества погибших (включая пешеходов и людей в других машинах-участниках ДТП) с участием моделей этих брендов. Смертельно опасными также назвали машины Chery, Toyota, Honda, Nissan, Peugeot, Opel. Удельный вес смертности составил от 49 до 68 процентов.

Фото: unsplash.com

По степени травмоопасности места с четвертого по седьмое распределились следующим образом: BMW, Chery, Toyota и Audi. На противоположном полюсе оказались модели Skoda, Peugeot, Kia, Mazda, Hyundai и Volkswagen.

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