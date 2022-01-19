В ГИБДД назвали самые опасные нарушения 2021 года
Третью строчку занимают нарушения на пешеходных переходах, четвертую – неправильно выбранный скоростной режим. Другими словами, речь идет не столько о превышении скоростного лимита, сколько о несоответствии скорости конкретным дорожным условиям. Замыкает анти-рейтинг нарушение правил перестроения.
В ГИБДД подчеркнули, что главная причина всех перечисленных выше нарушений – не злой умысел, а элементарная невнимательность или чрезмерная самоуверенность. Водителей призвали отказаться от формулы «Успею, проскочу, ничего не случится», заменив ее на «Я предельно внимателен, соблюдаю ПДД и уважаю других».
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