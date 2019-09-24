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24 сентября 2019, 11:37

В ГИБДД назвали статистику по пьяным водителям

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В Москве с начала 2019 года инспекторы ГИБДД задержали более 14 тысяч водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения. Из них более тысячи попались пьяными повторно.
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Корреспондент Autonews выяснил в столичном управлении ГИБДД статистику по нетрезвым водителям. С января 2019 года на московских улицах было задержано 14 202 человека за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них 6 813 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. По всем фактам были составлены протоколы об административном правонарушении по одной из двух статей КоАП: по статье 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» или по статье 12.26 «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Законом предусмотрено наказание в виде лишения прав на 1,5 – 2 года и штрафа в размере 30 000 рублей.

С января по август 2019 года 1 152 водителя были задержаны за повторное управление ТС в нетрезвом состоянии. Данный вид правонарушения уже квалифицируется по статье 264.1 Уголовного Кодекса «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Наказание здесь более суровое. Водителю грозит лишение прав на 3 года, штраф до 300 000 рублей и лишение свободы до 2 лет.

Если пьяный водитель спровоцирует ДТП, в котором пострадают люди, то ему грозит реальный тюремный срок до 9 лет в зависимости от тяжести последствий. Ранее звучали предложения забирать автомобили у водителей, пойманных пьяными за рулем. Идею уже поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. Осталось проработать несколько нюансов. Например, как быть, если нетрезвый водитель управлял не свои автомобилем.

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В ГИБДД назвали статистику по пьяным водителям
{{material_126563}}Корреспондент Autonews выяснил в столичном управлении ГИБДД статистику по нетрезвым водителям. С января 2019 года на московских улицах было задержано 14 202 человека за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них 6 813 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. По всем фактам были составлены протоколы об административном правонарушении по одной из двух статей КоАП: по статье 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» или по статье 12.26 «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Законом предусмотрено наказание в виде лишения прав на 1,5 – 2 года и штрафа в размере 30 000 рублей.С января по август 2019 года 1 152 водителя были задержаны за повторное управление ТС в нетрезвом состоянии. Данный вид правонарушения уже квалифицируется по статье 264.1 Уголовного Кодекса «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Наказание здесь более суровое. Водителю грозит лишение прав на 3 года, штраф до 300 000 рублей и лишение свободы до 2 лет.Если пьяный водитель спровоцирует ДТП, в котором пострадают люди, то ему грозит реальный тюремный срок до 9 лет в зависимости от тяжести последствий. Ранее звучали предложения забирать автомобили у водителей, пойманных пьяными за рулем. Идею уже поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. Осталось проработать несколько нюансов. Например, как быть, если нетрезвый водитель управлял не свои автомобилем.
2019-09-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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