24 сентября 2019, 11:37
В ГИБДД назвали статистику по пьяным водителям
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В Москве с начала 2019 года инспекторы ГИБДД задержали более 14 тысяч водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения. Из них более тысячи попались пьяными повторно.
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С января по август 2019 года 1 152 водителя были задержаны за повторное управление ТС в нетрезвом состоянии. Данный вид правонарушения уже квалифицируется по статье 264.1 Уголовного Кодекса «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Наказание здесь более суровое. Водителю грозит лишение прав на 3 года, штраф до 300 000 рублей и лишение свободы до 2 лет.
Если пьяный водитель спровоцирует ДТП, в котором пострадают люди, то ему грозит реальный тюремный срок до 9 лет в зависимости от тяжести последствий. Ранее звучали предложения забирать автомобили у водителей, пойманных пьяными за рулем. Идею уже поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. Осталось проработать несколько нюансов. Например, как быть, если нетрезвый водитель управлял не свои автомобилем.
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