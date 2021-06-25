В ГИБДД отреагировали на идею вернуть знак «Шипы»
Госавтоинспекция не поддержала инициативу устанавливать на автомобили с шипованной резиной опознавательный знак «Шипы». Об этом ТАСС накануне сообщили в пресс-центре МВД России.
«Госавтоинспекция не поддерживает инициатив по ограничению скоростного режима в городской черте и возвращению обязанности устанавливать на транспортное средство опознавательный знак «Шипы» при использовании шипованных покрышек», - сказал собеседник агентства. Также в пресс-службе отметили, что «сведениями о предложениях ассоциации «Росасфальт» не располагают».
Напомним, что газета «Коммерсантъ» опубликовала информацию о том, что ассоциация «Росасфальт» предлагает ужесточить правила пользования шипованными шинами, а именно ввести штрафы до 2 тыс. рублей, ограничить скорость до 80 км/ч за городом и до 60 км/ч в городе, а также вернуть на авто с шипованной резиной букву «Ш».
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