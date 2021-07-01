В ГИБДД появятся приборы моментально выявляющие пьяных водителей
Новый прибор умеет определять наличие паров алкоголя, а при их отсутствии освободит водителя от прохождения медицинского освидетельствования, пишет Autonews.ru.
В эфире радио «Милицейская волна» глава Госавтоинспекции заявил, что в рамках реализации национального проекта средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения, появятся уже в следующем году.
Прибор определяет пары алкоголя по выдыхаемому воздуху, при отрицательном результате водителю не придется проходить медицинское освидетельствование: «Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медицинского освидетельствования».
В России за первое полугодие 2021 года в состоянии алкогольного опьянения было задержано более 220 тысяч водителей, из них 27 тысяч попались за рулем в пьяном виде повторно.
110KM.RU напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России водителей лишают прав на срок от полутора до двух лет, а также выписываю штраф в размере 30 тыс. рублей. Аналогичное наказание предусмотрено и за передачу управления нетрезвому водителю.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 298 000 РВАЗ (Lada) Priora 2013 в Москве
- 125 000 РDaewoo Matiz 2006 в Москве
- 370 000 РVolkswagen Polo 2013 в Москве
- 800 000 РHyundai Tucson 2019 в Москве
- 510 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 2 900 000 РPorsche Macan S 2015 в Москве
- 1 170 000 РLexus LX 2005 в Москве
- 145 000 РChevrolet Niva 2020 в Москве
- 870 000 РHyundai Santa Fe 2012 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий