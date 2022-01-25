В ГИБДД рассказали, когда дорожные камеры начнут проверять наличие техосмотра
«Когда гражданин подает документ о регистрационных действиях, то в перечне этих документов есть необходимость предоставления диагностической карты. Она изготавливается в электронном виде и хранится в единой информационной системе технического осмотра. В случае, когда собственник транспортного средства приобрел автомобиль, но у него срок более четырех лет, в этой ситуации обязательно должна быть предоставлена диагностическая карта, в случае когда собственник транспортного средства владеет этим автомобилем более четырех лет и меняется собственник при продаже, то в этом случае точно также предоставляется диагностическая карта. И также она предоставляется тогда, когда происходит изменение в конструкции транспортного средства, независимо от года выпуска», – пояснил Владимир Кузин.
Проверять наличие диагностической карты будут сотрудники ГИБДД во время стандартной проверки документов на дороге. Если карты нет, в отношении водителя будет составлен протокол об административном правонарушении. Функционал дорожных камер теоретически также позволяет проверять наличие техосмотра. Но на практике есть ряд технических сложностей, связанных с работой федеральных баз данных. Требуется установить в систему фильтры, которые бы в автоматическом режиме разделяли машины по типу (легковой/грузовой), по году выпуска и по назначению (такси).
На отладку системы может уйти несколько месяцев. Ранее ожидалось, что камеры начнут фиксировать отсутствие техосмотра с 1 марта 2022 года, когда штраф за это нарушение вырастет до 2 000 рублей. Камеры смогут штрафовать автомобилистов без диагностических карт один раз в сутки.
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