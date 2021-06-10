В ГИБДД рассказали, когда начнут штрафовать за отсутствие диагностической карты
В ГИБДД помнили, что с августа текущего года для покупки ОСАГО не нужно будет предоставлять диагностическую карту, но инспектор может проверить её наличие.
Предположительно, нововведение должно заработать уже с 22 августа 2021 года, пишет Автоньюс. Соответствующий законопроект рассмотрела Госдума во втором чтении. Третье, заключительное чтение назначено на 15 июня, но большинство сходится на том, что закон примут.
Как считают эксперты, участники отрасли были просто не готовы к нововведениям. В РСА отметили, что согласно закону «полис ОСАГО определен как «публичный договор», то есть страховщики обязаны вне зависимости ни от каких факторов осуществить продажу полиса».
110KM.RU напоминает, что сегодня за отсутствие диагностической карты водитель должен заплатить штраф в размере 800 рублей. Но с 1 марта 2022 года вступит в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра на автомобиль будет применяться штраф в размере 2 тыс. рублей.
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