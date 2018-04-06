6 апреля 2018, 18:01
В ГИБДД рассказали, когда переобуваться
Госавтоинспекция посоветовала водителям менять зимние шины на летние, когда прекратятся резкие перепады температуры. То есть не раньше, чем в середине апреля.
В Москве Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД представили свои рекомендации по актуальному нынче вопросу смены резины. Оба ведомства советуют ехать в шиномонтаж не раньше середины апреля, когда прекратятся ночные заморозки, а средняя температура воздуха будет от 5 градусов тепла и выше. Главная особенность летней резины в том, что хорошее сцепление с дорогой она демонстрирует при температурах выше 5˚С.
Согласны с Госавтоинспецией и синоптики. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что рано менять шины, пока на обочинах еще есть снег. Да и ночные заморозки могут продлиться не менее десяти дней. Поэтому он посоветовал автомобилистам не торопиться и подождать с заменой колес, как минимум, до середины апреля, а дальше ориентироваться на метеопрогнозы.
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"В ближайшие пять-семь дней прогноз теплый, низких значений температуры мы не прогнозируем. Но, с моей точки зрения, раньше второй половины апреля менять резину не нужно. Во-первых, ночью температура около нуля — обычное дело, а во-вторых, вероятность выпадения снега, пусть и кратковременного, в апреле существует"
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Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России
Сейчас ночью столбик термометра опускается ниже нуля и на дорогах возникает гололедица. Поэтому использовать летние покрышки пока небезопасно. Ведь апрельская погода такая непостоянная.
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