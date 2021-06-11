В ГИБДД рассказали, кто чаще всего садится за руль пьяным
Смертельных аварий по вине пьяных водителей в столице становится меньше. По сравнению с первым полугодием 2020 года, этот показатель снизился на 40%. Но здесь роль сыграла пандемия из-за которой большинство водителей в том году в этот период сидело по домам или на дачах.
15 смертей из-за чьей-то безответственности — это непростительно много. 15 трагедий можно было избежать, если бы пьяный водитель не сел за руль.
Чтобы предупредить такие аварии, сотрудники столичного Управления ГИБДД выявляют нетрезвых водителей во время рейдов. С января текущего года в Москве было выявлено 4873 водителя, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и почти столько же отказались проходить медицинское освидетельствование.
За руль в состоянии алкогольного опьянения чаще всего садятся люди в возрасте 30-35 лет. Вроде бы тот возраст, когда уже пора осознавать последствия своих действий.
Впереди долгие выходные — пожалуйста, не садитесь за руль, даже если вы выпили бутылку пива. Это может закончиться большой трагедией. Возьмите такси или пользуйтесь другим общественным транспортом.
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