В ГИБДД рассказали могут ли оштрафовать за отсутствие восклицательного знака
Госавтоинспекция Ненецкого автономного округа напомнила начинающим водителям о том, что они в обязательном порядке должны клеить на стекло транспортного средства знак «Начинающий водитель». Это относится ко всем российским водителям со стажем менее двух лет. Данное напоминание связано с высоким показателем участия в дорожно-транспортных происшествиях «молодых водителей».
В соответствии с требованиями пункта 2.3.1 Правил дорожного движения и пункта 7.15 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, при управлении транспортным средством водителем, стаж управления транспортными средствами у которого менее двух лет, на транспортном средстве необходима установка опознавательного знака «Начинающий водитель».
Отсутствие таблички в виде желтого квадрата с восклицательным знаком может стать основанием для запрещения эксплуатации автомобиля и наложения соответствующего штрафа в размере 500 рублей. Кроме того, водитель со стажем менее двух лет не имеет права буксировать другие транспортные средства и перевозить опасные грузы.
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