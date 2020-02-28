28 февраля 2020, 23:33
В ГИБДД назвали самые опасные дни недели для водителей
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Фото: myseldon.com
Госавтоинспекция предоставила статистику дорожно-транспортных происшествий по дням недели. Как показывают данные, спокойнее всего на дорогах по средам и воскресеньям. Пятница же лидер по количеству аварий, а суббота по количеству ДТП с летальным исходом.
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В 2019 году в более чем 164 тыс. дорожно-транспортных происшествиях погибли около 17 тыс. человек, в их числе 5 тыс. пешеходов, 794 ребенка. Во всех ДТП пострадали 211 тыс. человек. Несмотря на огромные показатели, статистика показывает, что за последние восемь лет смертность на дорогах в России сократилась более чем на треть.
Госавтоинспекция и чиновники разрабатывают комплекс мер, направленных на уменьшение аварий на дорогах. Напомним, что со следующего года серьезно ужесточат наказания за нарушение ПДД. Также происходит оборудование пешеходных переходов и развязок, установка камер фото и видеофиксации. В прошлом году, в основном благодаря камерам, выросло число административных постановлений. Российские водители часто нарушают скоростной режим, не соблюдают разметку и пренебрегают запрещающим сигналом светофора.
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