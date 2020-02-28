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28 февраля 2020, 23:33

В ГИБДД назвали самые опасные дни недели для водителей

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Фото: myseldon.com
Госавтоинспекция предоставила статистику дорожно-транспортных происшествий по дням недели. Как показывают данные, спокойнее всего на дорогах по средам и воскресеньям. Пятница же лидер по количеству аварий, а суббота по количеству ДТП с летальным исходом.
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В 2019 году в России было зафиксировано более 164 тыс. дорожно-транспортных происшествий, статистические данные Госавтоинспекции опубликовал ТАСС. Аварии распределили по дням недели и экспертам удалось выяснить, что на пятницу приходится пик происшествий — более 25 тыс. ДПТ. За весь год в пятничных авариях погибло более 2,4 тыс. человек. Но это, как выяснилось, не предел. Больше всего на дорогах в России погибают по субботам — более 3 тыс. жертв. Особенно внимательнее стоит быть в утренние часы, около 9 утра, а также в вечернее время около восьми. 

В 2019 году в более чем 164 тыс. дорожно-транспортных происшествиях погибли около 17 тыс. человек, в их числе 5 тыс. пешеходов, 794 ребенка. Во всех ДТП пострадали 211 тыс. человек. Несмотря на огромные показатели, статистика показывает, что за последние восемь лет смертность на дорогах в России сократилась более чем на треть.

Госавтоинспекция и чиновники разрабатывают комплекс мер, направленных на уменьшение аварий на дорогах. Напомним, что со следующего года серьезно ужесточат наказания за нарушение ПДД. Также происходит оборудование пешеходных переходов и развязок, установка камер фото и видеофиксации. В прошлом году, в основном благодаря камерам, выросло число административных постановлений. Российские водители часто нарушают скоростной режим, не соблюдают разметку и пренебрегают запрещающим сигналом светофора.
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В ГИБДД назвали самые опасные дни недели для водителей
{{material_129093}}В 2019 году в России было зафиксировано более 164 тыс. дорожно-транспортных происшествий, статистические данные Госавтоинспекции опубликовал ТАСС. Аварии распределили по дням недели и экспертам удалось выяснить, что на пятницу приходится пик происшествий — более 25 тыс. ДПТ. За весь год в пятничных авариях погибло более 2,4 тыс. человек. Но это, как выяснилось, не предел. Больше всего на дорогах в России погибают по субботам — более 3 тыс. жертв. Особенно внимательнее стоит быть в утренние часы, около 9 утра, а также в вечернее время около восьми. В 2019 году в более чем 164 тыс. дорожно-транспортных происшествиях погибли около 17 тыс. человек, в их числе 5 тыс. пешеходов, 794 ребенка. Во всех ДТП пострадали 211 тыс. человек. Несмотря на огромные показатели, статистика показывает, что за последние восемь лет смертность на дорогах в России сократилась более чем на треть.Госавтоинспекция и чиновники разрабатывают комплекс мер, направленных на уменьшение аварий на дорогах. Напомним, что со следующего года серьезно ужесточат наказания за нарушение ПДД. Также происходит оборудование пешеходных переходов и развязок, установка камер фото и видеофиксации. В прошлом году, в основном благодаря камерам, выросло число административных постановлений. Российские водители часто нарушают скоростной режим, не соблюдают разметку и пренебрегают запрещающим сигналом светофора.
2020-02-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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