В ГИБДД создали авиаотряд для охоты за нарушителями

Ранее мы писали Беспилотники на М-11: Минтранс раскрыл статистику ДТП В июне 2023 года на платной автомагистрали М-11 «Нева» начались испытания беспилотных грузовиков. За это время ... Читать далее

В начале декабря в Астрахани был создан специальный полицейский авиаотряд. В распоряжении сотрудников беспилотные летательные аппараты мультикоптерного типа, а также средства противодействия беспилотным воздушным судам. Первые «боевые» вылеты авиаотряд совершил совместно с инспекторами отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Астраханской области на федеральных трассах Р-22 «Каспий» и Р-215 «Астрахань-Махачкала», сообщает портал Avtospravochnaya.com

Районы патрулирования определили на основании данных об аварийности на том или ином участке. Сотрудники выявляют с воздуха нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения и пересечением линий дорожной разметки. Данные с беспилотников поступают инспекторам ГИБДД, которые останавливают автомобиль и привлекают нарушителя к административной ответственности. В первый же день за 2 часа работы были пойманы пять нарушителей, которые не ожидали, что за ними будут наблюдать с воздуха.

В ГИБДД напомнили, что за выезд на встречную полосу предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. С января 2022 года вступил в силу закон о введении уголовной ответственности за повторное нарушение.

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