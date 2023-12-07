В ГИБДД создали авиаотряд для охоты за нарушителями
Районы патрулирования определили на основании данных об аварийности на том или ином участке. Сотрудники выявляют с воздуха нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения и пересечением линий дорожной разметки. Данные с беспилотников поступают инспекторам ГИБДД, которые останавливают автомобиль и привлекают нарушителя к административной ответственности. В первый же день за 2 часа работы были пойманы пять нарушителей, которые не ожидали, что за ними будут наблюдать с воздуха.
В ГИБДД напомнили, что за выезд на встречную полосу предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. С января 2022 года вступил в силу закон о введении уголовной ответственности за повторное нарушение.
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-
07.12.2023, 14:19
В Китае представили бюджетный аналог Toyota Camry по цене базовой Lada Vesta
Китайская марка Wuling добилась головокружительного успеха с маленьким и дешевым ситикаром Hоngguang Mini. Сейчас производитель решил попробовать свои силы в более дорогом сегменте бизнес-седанов.Читать далее
-
07.12.2023, 13:37
Honda анонсировала очень необычный автомобиль: премьера в январе
Компания Honda опубликовала первый тизер новой модели, премьера которой пройдет в Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES в январе 2024 года. Новинка станет первым представителем целого семейства автомобилей.Читать далее
-
07.12.2023, 13:03
Почему автомобиль хуже разгоняется зимой?
Многие автомобилисты замечают, что с наступлением морозов динамика машины меняется в худшую сторону. Эксперты объяснили физику процесса: низкие температуры негативно влияют на все системы автомобиля.Читать далее
-
07.12.2023, 11:55
Эксперт рассказал, почему не растут цены на автомобили
В конце 2023 года практически все автопроизводители заморозили цены на свои машины. Некоторые в ноябре даже объявляли о скидках. Глава крупного дилерского холдинга объяснил такой казус.Читать далее
-
07.12.2023, 09:07
Электрокары Toyota получат «механику» на 14 передач
Наряду с неоспоримыми достоинствами у электромобилей есть очень важный недостаток в глазах автомобилистов старой школы: бесшумные моторы и отсутствие механической коробки передач. Первую проблему уже давно решают установкой имитации рева двигателя. Аналогичным образом решили поступить и с «механикой».Читать далее
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