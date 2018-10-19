19 октября 2018, 08:53
В ГИБДД вновь взялись за автобусы
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После нескольких резонансных ДТП с участием пассажирских автобусов в ГИБДД решили провести внеплановые проверки автопарков, а также ограничить скорость автобусов на трассах.
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В Госавтоинспеции сейчас прорабатывают возможность ограничить максимальную скорость автобусов на автомагистралях. Представители ведомства обсуждают идею со всеми заинтересованными сторонами. Предлагается дополнить дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (110 и 130 км/ч) информационными табличками 8.4.3 «Вид транспортных средств» (легковой автомобиль). Это позволит ограничить максимально разрешенную скорость автобусов и грузовиков вне населенных пунктов до 90 км/ч.
Одновременно инспекторы проверяют документацию компаний, занимающихся автобусными перевозками, согласованность маршрутов, условия проведения предрейсового технического и медицинского осмотров, а также соблюдение режима труда и отдыха водителей. Совместно с медиками проведут внеплановые тесты состояния водителей (на скорость реакции, алкоголь и наркотики). Обещают и скрытые поверки.
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