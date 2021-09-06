6 сентября 2021, 00:01
В ГИБДД вспомнили о штрафе за дополнительные динамики: автомобиль могут снять с регистрации
Внесение изменений в акустическую систему автомобилей подпадает под требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Подобный «тюнинг» надо согласовывать в ГИБДД. В противном случае неприятностей не избежать.
Дарья Климова Фото: ТАСС
Ранее мы писали
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил войну нарушителям ночной тишины. Он внес в Мосгордуму проект закона об ответственности ...Читать далее
Если автовладелец проигнорировал требования закона, то в первый раз его оштрафуют на 500 рублей. В дальнейшем, если дополнительный звук не будет согласован в ГИБДД или демонтирован, машину могут снять с регистрации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект закона об ответственности за громкий звук моторов и музыку, несущуюся из автомобилей. Он предложил установить минимальный штраф на уровне 5 000 рублей и привязать его к мощности автомобиля по аналогии с транспортным налогом.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 1 370 000 РHyundai ix35 2015 в Москве
- 249 000 РRenault Logan 2008 в Москве
- 1 800 000 РRenault Espace 2016 в Москве
- 1 050 000 РSkoda Rapid 2019 в Москве
- 2 130 000 РFord Explorer 2014 в Москве
- 2 800 000 РKIA Sorento 2018 в Москве
- 1 720 000 РNissan X-Trail 2017 в Москве
- 335 000 РHonda Odyssey 2002 в Москве
- 2 545 000 РCadillac XT5 2016 в Москве
- 2 831 000 РJaguar XF 2018 в Москве
Новости по теме
Ревущие моторы и громкая музыка ночью станут дорогим удовольствием (минимум 5000 рублей штрафа)
27.08.2021, 13:30
В Госдуме предложили вдвое снизить транспортный налог для законопослушных водителей
10.08.2021, 16:28
Камеры начали штрафовать водителей за новое нарушение (в ГИБДД до последнего все отрицали)
09.08.2021, 09:26
ГИБДД объявила заниженную подвеску вне закона
30.07.2021, 12:25
Камеры начнут штрафовать агрессивных водителей на 1 500 рублей
26.07.2021, 15:29
Новости по теме
Ревущие моторы и громкая музыка ночью станут дорогим удовольствием (минимум 5000 рублей штрафа)
27.08.2021, 13:30
В Госдуме предложили вдвое снизить транспортный налог для законопослушных водителей
10.08.2021, 16:28
Камеры начали штрафовать водителей за новое нарушение (в ГИБДД до последнего все отрицали)
09.08.2021, 09:26
ГИБДД объявила заниженную подвеску вне закона
30.07.2021, 12:25
Камеры начнут штрафовать агрессивных водителей на 1 500 рублей
26.07.2021, 15:29
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин