27 марта 2020, 18:51
В городах снижается количество автомобилей на дорогах
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Фото: из открытых источников
В Москве официально зафиксировано снижение загруженности автомобильных дорог. В столице из-за пандемии коронавируса COVID-19 люди стали меньше пользоваться не только общественным, но и личным транспортом.
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За последнюю неделю уровень пробок в Москве только один раз поднимался выше шести баллов. Для столицы это практически пустые улицы. Также аналитики сервиса отметили, что пользователи большую часть маршрутов прокладывали к супермаркетам.
Водители чаще стали пользоваться приложением, чтобы оплатить топливо на АЗС, минимизируя какой-либо контакт с внешним миром.
Также в Москве стало меньше пешеходов — об этом свидетельствует динамика числа маршрутов, которые строят на Яндекс.Картах и в Яндекс.Метро. Количество построенных маршрутов на общественном транспорте сократилось на 25%, а на метро — 45%.
В Санкт-Петербурге также сократился пассажиропоток и количество автомобилей на дорогах, правда, проблемные места города от пробок это не избавило.
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