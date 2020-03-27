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27 марта 2020, 18:51

В городах снижается количество автомобилей на дорогах

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Фото: из открытых источников
В Москве официально зафиксировано снижение загруженности автомобильных дорог. В столице из-за пандемии коронавируса COVID-19 люди стали меньше пользоваться не только общественным, но и личным транспортом.
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Данные загруженности московских дорог предоставили аналитики сервиса «Яндекс.Карты». Они изучили влияние распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и перехода части жителей столицы на удаленный режим работы на городской трафик.

За последнюю неделю уровень пробок в Москве только один раз поднимался выше шести баллов. Для столицы это практически пустые улицы. Также аналитики сервиса отметили, что пользователи большую часть маршрутов прокладывали к супермаркетам.

Водители чаще стали пользоваться приложением, чтобы оплатить топливо на АЗС, минимизируя какой-либо контакт с внешним миром.

Также в Москве стало меньше пешеходов — об этом свидетельствует динамика числа маршрутов, которые строят на Яндекс.Картах и в Яндекс.Метро. Количество построенных маршрутов на общественном транспорте сократилось на 25%, а на метро — 45%.

В Санкт-Петербурге также сократился пассажиропоток и количество автомобилей на дорогах, правда, проблемные места города от пробок это не избавило.

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Отзывы по теме
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В городах снижается количество автомобилей на дорогах
{{material_129465}}Данные загруженности московских дорог предоставили аналитики сервиса «Яндекс.Карты». Они изучили влияние распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и перехода части жителей столицы на удаленный режим работы на городской трафик.За последнюю неделю уровень пробок в Москве только один раз поднимался выше шести баллов. Для столицы это практически пустые улицы. Также аналитики сервиса отметили, что пользователи большую часть маршрутов прокладывали к супермаркетам.Водители чаще стали пользоваться приложением, чтобы оплатить топливо на АЗС, минимизируя какой-либо контакт с внешним миром.Также в Москве стало меньше пешеходов — об этом свидетельствует динамика числа маршрутов, которые строят на Яндекс.Картах и в Яндекс.Метро. Количество построенных маршрутов на общественном транспорте сократилось на 25%, а на метро — 45%.В Санкт-Петербурге также сократился пассажиропоток и количество автомобилей на дорогах, правда, проблемные места города от пробок это не избавило.
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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