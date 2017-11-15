15 ноября 2017, 10:04

В городе на Неве стартовало роуд-шоу

На стадионе «Санкт-Петербург» дан старт европейского роуд-шоу Host-City Saint-Petersburg. В промо-турне отправился мобильный офис городского туристско-информационного бюро Чемпионата мира по футболу-2018.
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В городе на Неве стартовало роуд-шоу

Маршрут двухнедельного рекламного роуд-шоу пройдет по территории Германии с остановками в городах проведения матчей Лиги Чемпионов УЕФА и значимых матчей Чемпионата Германии. Завершится турне в столице Евросоюза – Брюсселе.

Губернатор Георгий Полтавченко отметил, что перед Кубком конфедераций в городе было классифицировано 845 гостиниц. К началу чемпионата их ряды пополнят еще несколько отелей с совокупным фондом порядка тысячи номеров. В следующем году в Санкт-Петербурге откроются новые транспортные развязки и станции метро.

«Чтобы рассказать потенциальным гостям из Европы о спортивных традициях и туристическом потенциале северной столицы, мы запускаем сегодня это роуд-шоу», - заметил глава города.

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В городе на Неве стартовало роуд-шоу
Маршрут двухнедельного рекламного роуд-шоу пройдет по территории Германии с остановками в городах проведения матчей Лиги Чемпионов УЕФА и значимых матчей Чемпионата Германии. Завершится турне в столице Евросоюза – Брюсселе.Губернатор Георгий Полтавченко отметил, что перед Кубком конфедераций в городе было классифицировано 845 гостиниц. К началу чемпионата их ряды пополнят еще несколько отелей с совокупным фондом порядка тысячи номеров. В следующем году в Санкт-Петербурге откроются новые транспортные развязки и станции метро.«Чтобы рассказать потенциальным гостям из Европы о спортивных традициях и туристическом потенциале северной столицы, мы запускаем сегодня это роуд-шоу», - заметил глава города.
2017-11-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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