В городе на Неве стартовало роуд-шоу
Маршрут двухнедельного рекламного роуд-шоу пройдет по территории Германии с остановками в городах проведения матчей Лиги Чемпионов УЕФА и значимых матчей Чемпионата Германии. Завершится турне в столице Евросоюза – Брюсселе.
Губернатор Георгий Полтавченко отметил, что перед Кубком конфедераций в городе было классифицировано 845 гостиниц. К началу чемпионата их ряды пополнят еще несколько отелей с совокупным фондом порядка тысячи номеров. В следующем году в Санкт-Петербурге откроются новые транспортные развязки и станции метро.
«Чтобы рассказать потенциальным гостям из Европы о спортивных традициях и туристическом потенциале северной столицы, мы запускаем сегодня это роуд-шоу», - заметил глава города.
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