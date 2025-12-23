Таксистам могут запретить работать без страховки — новые требования уже на рассмотрении

23 декабря 2025, 13:49
В Госдуме хотят изменить правила страхования для таксистов ради безопасности пассажиров
В Госдуме хотят изменить правила страхования для таксистов ради безопасности пассажиров
В России обсуждают новые правила для такси. Законопроект может изменить порядок страхования. Водителям придется оформлять страховку заранее. Это может повлиять на рынок перевозок. Подробности - в нашем материале.
В ближайшее время в России могут появиться новые требования к таксистам, связанные с оформлением страховых полисов. Как сообщает Autonews, в Госдуме рассматривается инициатива, согласно которой водители такси будут обязаны получать полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) еще до того, как подадут заявление на разрешение работать в сфере перевозок пассажиров.
Сейчас ситуация выглядит иначе: по действующему законодательству, договор ОСГОП заключается уже после того, как водитель получает разрешение на перевозку пассажиров. Это создает определенные сложности для контроля - региональные власти не могут отказать в выдаче разрешения, даже если у перевозчика нет действующего страхового полиса. В результате некоторые таксисты, получив разрешение, не спешат оформлять страховку, что снижает уровень защиты пассажиров.
Авторы законопроекта предлагают изменить сразу две статьи федеральных законов, регулирующих страхование и организацию перевозок такси. Если поправки примут, водителям придется оформлять страховку до подачи документов на разрешение. Кроме того, сведения о наличии полиса будут вноситься в региональные реестры перевозчиков, что позволит более эффективно контролировать исполнение новых требований.
В пояснительной записке к законопроекту приводится пример Кировской области. Там из почти двух тысяч действующих разрешений на перевозку легковым такси только у 85 перевозчиков подтверждено наличие страхового договора. У остальных либо нет данных о страховке, либо они признаны недостоверными. Такая ситуация, по мнению инициаторов, создает риски для пассажиров и мешает формированию прозрачного рынка такси.
Ранее в Госдуме уже принимались меры по регулированию работы таксистов. Например, был принят закон, позволяющий самозанятым водителям продолжать использовать иномарки, не соответствующие требованиям по локализации, до 2033 года. Однако для этого есть условия: водитель должен владеть автомобилем не менее полугода, а в каждом регионе будет установлен лимит на количество таких таксистов - не более четверти от общего числа.
Обсуждаемые изменения могут серьезно повлиять на рынок такси в России. Если законопроект будет одобрен, перевозчикам придется заранее заботиться о страховой защите своих пассажиров. Это повысит уровень безопасности и позволит региональным властям более жестко контролировать исполнение законодательства. В то же время, новые требования могут стать дополнительным барьером для недобросовестных водителей, которые раньше могли работать без страховки.
Пока законопроект находится на рассмотрении, участники рынка и эксперты внимательно следят за его судьбой. В случае принятия изменений, таксистам придется пересмотреть свои подходы к оформлению документов и подготовке к работе. Ожидается, что нововведения помогут сделать поездки на такси более безопасными для всех пассажиров.
Похожие материалы
-
23.12.2025, 22:36
Названы регионы России с самыми аварийными и безаварийными водителями в 2025 году
Какие регионы России стали самыми безопасными для водителей? Где чаще всего происходят аварии? Аналитики изучили данные миллионов автомобилистов. Результаты удивили даже экспертов. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:02
Почему автомобили не оснащаются сеткой для радиатора с завода
Защитная сетка радиатора убережёт двигатель от камней и грязи. Но почему её не ставят на заводе производители, если это такая полезная и недорогая деталь? Читать далее
-
23.12.2025, 12:17
Как зима меняет правила: почему стекла мутнеют раньше, чем вы думаете
Зимние дороги требуют особого внимания к чистоте стекол. Мелкие детали могут повлиять на безопасность. Узнайте, как сохранить обзор в сложных погодных условиях. Простые советы помогут избежать неприятных сюрпризов.Читать далее
-
23.12.2025, 11:13
В России могут ввести штраф 50 000 рублей за отсутствие ОСАГО при аварии
В 2025 году обсуждаются новые штрафы для автомобилистов. Власти рассматривают ужесточение наказаний. Возможны крупные санкции за отсутствие страховки. Решения пока находятся на стадии обсуждения.Читать далее
-
23.12.2025, 10:23
В Петербурге дилеры XCITE распродают тестовые автомобили из-за дефицита новых
Петербургские автосалоны столкнулись с нехваткой новых XCITE. Покупателям предлагают тестовые машины. Почему исчезают популярные модели? Что ждет рынок дальше? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:59
Американец удивился парковке в Китае: авто блокируют, если не оплатить стоянку
В Китае парковка может обернуться неожиданностью для иностранцев. Местные системы не прощают забывчивости. Обычные способы оплаты здесь не работают. Турист из США испытал на себе, как технологии меняют повседневную жизнь.Читать далее
-
23.12.2025, 09:46
Как купить и перевезти новогоднюю елку без штрафа и проблем с ГИБДД
Покупка и перевозка елки может обернуться штрафом. Какие документы нужны для законной транспортировки? Как избежать претензий инспекторов? Юрист объяснил, как не нарушить закон и не попасть в неприятную ситуацию. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.12.2025, 22:51
В 2026 году ОСАГО станет дороже из-за роста цен на запчасти
В 2026 году стоимость ОСАГО может заметно измениться. Эксперты прогнозируют рост цен на полисы. Причина - увеличение стоимости автозапчастей. Как это отразится на автовладельцах, пока неясно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.12.2025, 22:13
Европа смягчает курс: гибриды и ДВС останутся на рынке после 2035 года
Европейский автопром меняет стратегию. Новые правила выбросов удивили производителей. Гибриды и ДВС получили шанс остаться. Как изменится рынок - эксперты не спешат с выводами.Читать далее
-
22.12.2025, 20:59
Украшения на авто к Новому году могут обернуться штрафом и лишением прав
Водители все чаще украшают машины к праздникам. Но не все украшения безопасны. Некоторые могут привести к штрафу или даже к лишению прав. Юристы предупреждают о рисках. Неожиданные нюансы новогоднего тюнинга.Читать далее
Похожие материалы
-
23.12.2025, 22:36
Названы регионы России с самыми аварийными и безаварийными водителями в 2025 году
Какие регионы России стали самыми безопасными для водителей? Где чаще всего происходят аварии? Аналитики изучили данные миллионов автомобилистов. Результаты удивили даже экспертов. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:02
Почему автомобили не оснащаются сеткой для радиатора с завода
Защитная сетка радиатора убережёт двигатель от камней и грязи. Но почему её не ставят на заводе производители, если это такая полезная и недорогая деталь? Читать далее
-
23.12.2025, 12:17
Как зима меняет правила: почему стекла мутнеют раньше, чем вы думаете
Зимние дороги требуют особого внимания к чистоте стекол. Мелкие детали могут повлиять на безопасность. Узнайте, как сохранить обзор в сложных погодных условиях. Простые советы помогут избежать неприятных сюрпризов.Читать далее
-
23.12.2025, 11:13
В России могут ввести штраф 50 000 рублей за отсутствие ОСАГО при аварии
В 2025 году обсуждаются новые штрафы для автомобилистов. Власти рассматривают ужесточение наказаний. Возможны крупные санкции за отсутствие страховки. Решения пока находятся на стадии обсуждения.Читать далее
-
23.12.2025, 10:23
В Петербурге дилеры XCITE распродают тестовые автомобили из-за дефицита новых
Петербургские автосалоны столкнулись с нехваткой новых XCITE. Покупателям предлагают тестовые машины. Почему исчезают популярные модели? Что ждет рынок дальше? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:59
Американец удивился парковке в Китае: авто блокируют, если не оплатить стоянку
В Китае парковка может обернуться неожиданностью для иностранцев. Местные системы не прощают забывчивости. Обычные способы оплаты здесь не работают. Турист из США испытал на себе, как технологии меняют повседневную жизнь.Читать далее
-
23.12.2025, 09:46
Как купить и перевезти новогоднюю елку без штрафа и проблем с ГИБДД
Покупка и перевозка елки может обернуться штрафом. Какие документы нужны для законной транспортировки? Как избежать претензий инспекторов? Юрист объяснил, как не нарушить закон и не попасть в неприятную ситуацию. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.12.2025, 22:51
В 2026 году ОСАГО станет дороже из-за роста цен на запчасти
В 2026 году стоимость ОСАГО может заметно измениться. Эксперты прогнозируют рост цен на полисы. Причина - увеличение стоимости автозапчастей. Как это отразится на автовладельцах, пока неясно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.12.2025, 22:13
Европа смягчает курс: гибриды и ДВС останутся на рынке после 2035 года
Европейский автопром меняет стратегию. Новые правила выбросов удивили производителей. Гибриды и ДВС получили шанс остаться. Как изменится рынок - эксперты не спешат с выводами.Читать далее
-
22.12.2025, 20:59
Украшения на авто к Новому году могут обернуться штрафом и лишением прав
Водители все чаще украшают машины к праздникам. Но не все украшения безопасны. Некоторые могут привести к штрафу или даже к лишению прав. Юристы предупреждают о рисках. Неожиданные нюансы новогоднего тюнинга.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве