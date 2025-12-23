Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

23 декабря 2025, 13:49

В Госдуме хотят изменить правила страхования для таксистов ради безопасности пассажиров

Таксистам могут запретить работать без страховки — новые требования уже на рассмотрении

В России обсуждают новые правила для такси. Законопроект может изменить порядок страхования. Водителям придется оформлять страховку заранее. Это может повлиять на рынок перевозок. Подробности - в нашем материале.

В ближайшее время в России могут появиться новые требования к таксистам, связанные с оформлением страховых полисов. Как сообщает Autonews, в Госдуме рассматривается инициатива, согласно которой водители такси будут обязаны получать полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) еще до того, как подадут заявление на разрешение работать в сфере перевозок пассажиров.

Сейчас ситуация выглядит иначе: по действующему законодательству, договор ОСГОП заключается уже после того, как водитель получает разрешение на перевозку пассажиров. Это создает определенные сложности для контроля - региональные власти не могут отказать в выдаче разрешения, даже если у перевозчика нет действующего страхового полиса. В результате некоторые таксисты, получив разрешение, не спешат оформлять страховку, что снижает уровень защиты пассажиров.

Авторы законопроекта предлагают изменить сразу две статьи федеральных законов, регулирующих страхование и организацию перевозок такси. Если поправки примут, водителям придется оформлять страховку до подачи документов на разрешение. Кроме того, сведения о наличии полиса будут вноситься в региональные реестры перевозчиков, что позволит более эффективно контролировать исполнение новых требований.

В пояснительной записке к законопроекту приводится пример Кировской области. Там из почти двух тысяч действующих разрешений на перевозку легковым такси только у 85 перевозчиков подтверждено наличие страхового договора. У остальных либо нет данных о страховке, либо они признаны недостоверными. Такая ситуация, по мнению инициаторов, создает риски для пассажиров и мешает формированию прозрачного рынка такси.

Ранее в Госдуме уже принимались меры по регулированию работы таксистов. Например, был принят закон, позволяющий самозанятым водителям продолжать использовать иномарки, не соответствующие требованиям по локализации, до 2033 года. Однако для этого есть условия: водитель должен владеть автомобилем не менее полугода, а в каждом регионе будет установлен лимит на количество таких таксистов - не более четверти от общего числа.

Обсуждаемые изменения могут серьезно повлиять на рынок такси в России. Если законопроект будет одобрен, перевозчикам придется заранее заботиться о страховой защите своих пассажиров. Это повысит уровень безопасности и позволит региональным властям более жестко контролировать исполнение законодательства. В то же время, новые требования могут стать дополнительным барьером для недобросовестных водителей, которые раньше могли работать без страховки.

Пока законопроект находится на рассмотрении, участники рынка и эксперты внимательно следят за его судьбой. В случае принятия изменений, таксистам придется пересмотреть свои подходы к оформлению документов и подготовке к работе. Ожидается, что нововведения помогут сделать поездки на такси более безопасными для всех пассажиров.

