Почему страховые лимиты могут измениться уже в следующем году

20 июля 2026, 16:42
В Госдуме обсуждают ежегодную индексацию выплат по ОСАГО
В Госдуме обсуждают ежегодную индексацию выплат по ОСАГО
В России готовят новые правила для ОСАГО. Изменения могут затронуть выплаты. Депутаты вновь предлагают увеличить страховые лимиты. Вопрос обсуждается в Госдуме. Решение пока не принято.
В ближайшее время в России могут появиться новые правила, касающиеся выплат по ОСАГО. Депутаты подготовили законопроект, который предусматривает ежегодную корректировку лимитов выплат по этому виду страхования. Как сообщает Avtospravochnaya.com, инициатива направлена на то, чтобы страховые суммы соответствовали реальному росту цен и инфляции.
На сегодняшний день максимальная сумма, которую можно получить по ОСАГО при повреждении имущества, составляет 400 тысяч рублей. Если речь идет о вреде жизни или здоровью, лимит увеличивается до 500 тысяч рублей. Таким образом, общий максимум выплат для одного пострадавшего достигает 900 тысяч рублей. Эти значения не менялись уже более десяти лет, несмотря на заметное подорожание ремонта и запчастей.
В то же время стоимость самих полисов ОСАГО регулярно пересматривается. Последнее расширение тарифных коридоров произошло в декабре 2025 года: для мотоциклистов тарифы выросли на 40%, для остальных категорий - на 15%. В 2026 году эксперты ожидают очередное повышение средней цены страховки.
В июле 2026 года партия «Новые люди» выступила с предложением ежегодно индексировать лимиты выплат по ОСАГО. По мнению авторов инициативы, действующие суммы давно устарели и не отражают реальных расходов на восстановление автомобилей и лечение пострадавших. Законопроект предполагает, что лимиты будут автоматически увеличиваться в зависимости от уровня инфляции, чтобы страховые выплаты не отставали от роста цен на услуги и товары.
Однако перспективы принятия этого законопроекта остаются неясными. Весной 2026 года похожая инициатива уже была внесена в Госдуму, но ее сняли с рассмотрения из-за нарушений регламента. Несмотря на это, страховое сообщество продолжает настаивать на увеличении лимитов, особенно по части компенсаций за вред жизни и здоровью - до 2 миллионов рублей. Банк России также поддерживает идею повышения выплат по этим направлениям.
В случае одобрения новых правил, стоимость полисов ОСАГО, скорее всего, снова вырастет. Это связано с тем, что страховые компании будут вынуждены учитывать увеличенные риски при расчете тарифов. Водителям стоит быть готовыми к возможным изменениям на рынке автострахования уже в ближайшем будущем.
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