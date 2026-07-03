В Госдуме обсуждают корректировку тарифов ОСАГО для мотоциклистов из-за сезонности

В России вновь поднят вопрос о справедливости тарифов ОСАГО для владельцев мотоциклов. Мало кто знает, что сезонность использования двухколесного транспорта и статистика аварийности часто игнорируются при расчете стоимости страховки. Какие последствия ждут мотоциклистов и почему эта тема стала актуальной именно сейчас - объяснил эксперт. Не прошли мимо и новые предложения депутатов.

В России вновь поднят вопрос о справедливости тарифов ОСАГО для владельцев мотоциклов. Мало кто знает, что сезонность использования двухколесного транспорта и статистика аварийности часто игнорируются при расчете стоимости страховки. Какие последствия ждут мотоциклистов и почему эта тема стала актуальной именно сейчас - объяснил эксперт. Не прошли мимо и новые предложения депутатов.

Вопрос стоимости ОСАГО для мотоциклистов в России вновь оказался в центре внимания. Для многих владельцев двухколесного транспорта это не просто очередная инициатива, а реальная возможность снизить финансовую нагрузку. Причина проста: мотоциклы используются сезонно, а значит, платить за страховку по тем же тарифам, что и автомобилисты, кажется несправедливым. Особенно на фоне того, что в большинстве регионов России мотоциклы появляются на дорогах лишь на четыре-пять месяцев в году.

Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия», обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением пересмотреть подход к формированию тарифов ОСАГО для мотоциклистов. По его мнению, действующая система не учитывает ни сезонность, ни статистику аварийности, которая, как отмечают эксперты, у мотоциклов ниже, чем у других видов транспорта. Миронов подчеркнул, что расширение тарифного коридора для мотоциклов на 40% в декабре 2025 года привело к необоснованному росту стоимости страховки для добросовестных владельцев мототехники.

Как пишет Autonews, сейчас тарифы для большинства транспортных средств были увеличены на 15%, а для мотоциклов - сразу на 40%. Это решение вызвало волну недовольства среди мотоциклистов, которые считают, что платить за страховку по максимальным ставкам, когда транспорт используется ограниченное время, неразумно. Более того, по статистике, мотоциклы реже становятся участниками ДТП, что также должно учитываться при расчете стоимости полиса.

Вопрос справедливости тарифов ОСАГО для мотоциклистов поднимался и ранее, однако только сейчас он получил столь широкое обсуждение на федеральном уровне. По мнению специалистов, если Центробанк пересмотрит свою позицию, это может стать прецедентом для других категорий транспорта, которые также используются не круглый год. Важно отметить, что аналогичные вопросы уже обсуждались в отношении сезонных видов транспорта, но до реальных изменений дело пока не доходило.

Интересно, что в последнее время в России наблюдается снижение числа ДТП с участием мотоциклов, а сами водители двухколесных транспортных средств становятся все более дисциплинированными. Это подтверждают и данные о том, что в Москве за последний год количество аварий с мотоциклами сократилось на 12%. Эксперты считают, что подобная динамика может стать дополнительным аргументом в пользу снижения тарифов ОСАГО для этой категории.

Стоит напомнить, что в других странах Европы сезонность использования мотоциклов давно учитывается при расчете стоимости страховки. В некоторых случаях владельцы могут оформить полис только на летний период, что существенно снижает расходы. В России же пока действует единый подход, который не делает различий между автомобилями и мотоциклами по этому параметру.

В контексте ужесточения контроля на дорогах и новых рейдов ГАИ, о которых недавно рассказывали в материале о масштабных проверках инспекторов, вопрос справедливости тарифов ОСАГО становится еще более актуальным. Ведь для многих мотоциклистов высокая стоимость страховки может стать дополнительным стимулом отказаться от официального оформления полиса, что в итоге негативно скажется на безопасности дорожного движения.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: по данным страховых компаний, средняя стоимость ОСАГО для мотоцикла в 2026 году составляет от 7 до 15 тысяч рублей в зависимости от региона и стажа водителя. При этом доля мотоциклов в общем количестве застрахованных транспортных средств не превышает 3%. Если инициатива по пересмотру тарифов будет поддержана, это может привести к увеличению числа официально застрахованных мотоциклов и, как следствие, к росту прозрачности рынка. Однако пока решение остается за Центробанком, а мотоциклисты продолжают надеяться на справедливый подход к расчету стоимости ОСАГО.