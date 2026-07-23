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Автор: Мария Степанова

23 июля 2026, 07:58

В Госдуме обсуждают разовый налог на автомобили дороже 20 млн рублей

В Госдуме обсуждают разовый налог на автомобили дороже 20 млн рублей

«Сегодня богатые, завтра — все»: Как разовый сбор за роскошь может ударить по бюджетным автомобилям

В Госдуме обсуждают разовый налог на автомобили дороже 20 млн рублей

В России предложили ввести разовый сбор при покупке автомобилей стоимостью свыше 20 млн рублей. Эта инициатива может изменить рынок и повлиять на ценообразование даже в сегменте более доступных машин. Разбираемся, к чему готовиться автолюбителям.

В России предложили ввести разовый сбор при покупке автомобилей стоимостью свыше 20 млн рублей. Эта инициатива может изменить рынок и повлиять на ценообразование даже в сегменте более доступных машин. Разбираемся, к чему готовиться автолюбителям.

Введение разового сбора на покупку автомобилей дороже 20 миллионов рублей стало одной из самых обсуждаемых инициатив в Госдуме. Законодатели предлагают взимать от 1 до 4% от цены машины, если она попадает в категорию «роскошь». Формально речь идет о мерах, которые затронут только очень обеспеченных граждан и не коснутся массового рынка.

Однако на практике подобные решения редко ограничиваются лишь премиальным сегментом. Импортеры и дилеры, сталкиваясь с дополнительными издержками, часто пересматривают ценовую политику по всей линейке. Это приводит к тому, что подорожание может затронуть и более доступные автомобили, ведь риски и расходы распределяются по всей цепочке поставок.

Авторы инициативы рассуждают так: если человек готов покупать автомобиль за десятки миллионов рублей, то разовый сбор не станет для него серьезной проблемой. При этом ставка транспортного налога меняться не будет — она уже прогрессивная и зависит от мощности двигателя. Новый платеж задуман как разовый, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на ежегодные расходы владельцев.

Но есть и обратная сторона. Как только государство находит новый источник дохода, границы его применения могут постепенно расширяться. Сегодня речь идет о 20 миллионах рублей, но в будущем порог может снизиться до 15 или даже 5 миллионов, что уже затронет сегмент дорогих кроссоверов и бизнес-седанов, популярный среди массовых покупателей.

В итоге, даже если сейчас инициатива выглядит справедливым способом борьбы с роскошью, она может стать прецедентом для дальнейшего расширения налоговой базы. Это создает риски для всех, кто планирует покупку автомобиля в ближайшие годы, особенно если цены на машины сохранятся на высоком уровне.

В России ежегодно продается несколько сотен автомобилей стоимостью более 20 миллионов рублей, но динамика рынка показывает, что число таких сделок растет. В других странах подобные налоги уже применяются, однако там они часто сопровождаются мерами защиты массового сегмента. Важно помнить, что любые изменения в налогообложении премиальных машин могут повлиять на стоимость и доступность автомобилей среднего класса.

Инициатива о разовом налоге на роскошь — это не только попытка пополнить бюджет за счет состоятельных граждан, но и сигнал для всего автомобильного рынка. Внимание к дорогим автомобилям может стать началом новых фискальных мер, которые постепенно затронут более широкий круг покупателей. Следить за развитием ситуации стоит всем, кто интересуется покупкой, ведь изменения могут коснуться каждого.

Упомянутые марки: Rolls-Royce, BMW
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