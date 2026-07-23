«Сегодня богатые, завтра — все»: Как разовый сбор за роскошь может ударить по бюджетным автомобилям

23 июля 2026, 07:58
В Госдуме обсуждают разовый налог на автомобили дороже 20 млн рублей
В Госдуме обсуждают разовый налог на автомобили дороже 20 млн рублей
В России предложили ввести разовый сбор при покупке автомобилей стоимостью свыше 20 млн рублей. Эта инициатива может изменить рынок и повлиять на ценообразование даже в сегменте более доступных машин. Разбираемся, к чему готовиться автолюбителям.
Введение разового сбора на покупку автомобилей дороже 20 миллионов рублей стало одной из самых обсуждаемых инициатив в Госдуме. Законодатели предлагают взимать от 1 до 4% от цены машины, если она попадает в категорию «роскошь». Формально речь идет о мерах, которые затронут только очень обеспеченных граждан и не коснутся массового рынка.
Однако на практике подобные решения редко ограничиваются лишь премиальным сегментом. Импортеры и дилеры, сталкиваясь с дополнительными издержками, часто пересматривают ценовую политику по всей линейке. Это приводит к тому, что подорожание может затронуть и более доступные автомобили, ведь риски и расходы распределяются по всей цепочке поставок.
Авторы инициативы рассуждают так: если человек готов покупать автомобиль за десятки миллионов рублей, то разовый сбор не станет для него серьезной проблемой. При этом ставка транспортного налога меняться не будет — она уже прогрессивная и зависит от мощности двигателя. Новый платеж задуман как разовый, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на ежегодные расходы владельцев.
Но есть и обратная сторона. Как только государство находит новый источник дохода, границы его применения могут постепенно расширяться. Сегодня речь идет о 20 миллионах рублей, но в будущем порог может снизиться до 15 или даже 5 миллионов, что уже затронет сегмент дорогих кроссоверов и бизнес-седанов, популярный среди массовых покупателей.
В итоге, даже если сейчас инициатива выглядит справедливым способом борьбы с роскошью, она может стать прецедентом для дальнейшего расширения налоговой базы. Это создает риски для всех, кто планирует покупку автомобиля в ближайшие годы, особенно если цены на машины сохранятся на высоком уровне.
В России ежегодно продается несколько сотен автомобилей стоимостью более 20 миллионов рублей, но динамика рынка показывает, что число таких сделок растет. В других странах подобные налоги уже применяются, однако там они часто сопровождаются мерами защиты массового сегмента. Важно помнить, что любые изменения в налогообложении премиальных машин могут повлиять на стоимость и доступность автомобилей среднего класса.
Инициатива о разовом налоге на роскошь — это не только попытка пополнить бюджет за счет состоятельных граждан, но и сигнал для всего автомобильного рынка. Внимание к дорогим автомобилям может стать началом новых фискальных мер, которые постепенно затронут более широкий круг покупателей. Следить за развитием ситуации стоит всем, кто интересуется покупкой, ведь изменения могут коснуться каждого.
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