Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

10 августа 2026, 17:40

В Госдуме обсуждают возврат 50% скидки на штрафы за ПДД: что изменится для водителей

В Госдуме обсуждают возврат 50% скидки на штрафы за ПДД: что изменится для водителей

Почему эксперты считают возврат скидки на штрафы ПДД важным шагом и что это даст автомобилистам

В Госдуме обсуждают возврат 50% скидки на штрафы за ПДД: что изменится для водителей

В России вновь обсуждают возможность вернуть 50-процентную скидку при быстрой оплате штрафов за нарушения ПДД. Мало кто знает, что сейчас действует лишь 25% льгота, а инициатива о возврате прежней схемы уже отклонялась. Какие последствия ждут водителей и почему вопрос снова на повестке - объясняем подробно.

В России вновь обсуждают возможность вернуть 50-процентную скидку при быстрой оплате штрафов за нарушения ПДД. Мало кто знает, что сейчас действует лишь 25% льгота, а инициатива о возврате прежней схемы уже отклонялась. Какие последствия ждут водителей и почему вопрос снова на повестке - объясняем подробно.

Вопрос о возвращении 50-процентной скидки при оплате штрафов за нарушения ПДД вновь оказался в центре внимания российских автомобилистов. Для многих водителей это не просто формальность, а реальный способ сэкономить на обязательных платежах, особенно на фоне роста штрафов и ужесточения контроля на дорогах. Как отмечают эксперты, подобная мера может снизить нагрузку на службы взыскания и повысить вероятность сбора штрафов.

По информации Autonews, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с предложением вернуть прежнюю 50-процентную скидку для тех, кто оплачивает штрафы в течение 20 дней. Однако, по его мнению, послабление не должно распространяться на грубые нарушения — такие, как опасное вождение, повторные серьезные правонарушения или управление автомобилем в состоянии опьянения. Для подобных случаев льготы не предусмотрены, чтобы не поощрять безответственное поведение на дорогах.

Нилов также считает, что регионы должны активнее вводить аналогичные скидки на местные штрафы, например, за неправильную парковку. Это позволит гражданам быстрее закрывать обязательства без необходимости обжаловать постановления, а органам — эффективнее пополнять бюджеты. Впрочем, как уточнили представители депутата, аналогичный законопроект уже был отклонен Госдумой летом 2025 года. Тогда инициаторы указывали, что возврат прежних скидок помогает удерживать нагрузку на специалистов по взысканию на прежнем уровне, ведь при увеличении штрафов и снижении скидок поток дел только растет.

Сейчас в России действует 25-процентная скидка при оплате штрафа за нарушение ПДД в течение 30 дней. Она распространяется на большинство нарушений — от превышения скорости до использования телефона за рулем или отсутствия документов. Исключения включают наиболее опасные деяния, на которые скидки не распространяются. Для сравнения: еще несколько лет назад автомобилисты могли рассчитывать на 50%-ную экономию, что делало систему оплаты более привлекательной.

Судя по данным, возврат 50-процентной скидки может стать стимулом для более оперативной оплаты штрафов, что выгодно и для бюджета, и для самих водителей. Важно помнить, что подобные инициативы требуют тщательной проработки: необходимо четко определить, какие нарушения подпадают под льготу, а какие — нет. Кроме того, стоит учитывать опыт других стран, где подобные меры уже доказали свою эффективность. Для российских автомобилистов новость о возможном возвращении прежней скидки выглядит как шанс сэкономить и избежать лишних хлопот при условии соблюдения правил дорожного движения.

Интересно, что тема справедливости и эффективности штрафных санкций регулярно вызывает споры среди водителей и юристов. Например, в материале о возврате денег за подержанные автомобили со «скрученным» пробегом также поднимаются вопросы защиты прав потребителей рассматривались тонкости защиты прав покупателей - и там, и в вопросе скидок на штрафы, ключевым моментом остается баланс между интересами государства и граждан.

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